La incertidumbre se convierte en amenaza

La geopolítica internacional vive un tiempo convulso que recuerda a los albores del peor momento del siglo XX. La reciente incursión rusa en el espacio aéreo polaco, la ofensiva israelí en Gaza y Doha, la guerra interminable en Ucrania, y el papel cada vez más impredecible de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, configuran un escenario de alta tensión que no para de crecer.

Lo preocupante no es solo la acumulación de conflictos, sino la forma en que se entrelazan. Rusia desafía abiertamente a la OTAN, poniendo a prueba los límites de la alianza y la capacidad de respuesta europea. Polonia, siempre vulnerable frente a sus vecinos del este, se encuentra ahora en una posición crítica. ¿Hasta qué punto puede la OTAN contener una escalada sin verse arrastrada a una guerra directa?

En paralelo, Israel ha cruzado una línea roja al atacar objetivos de Hamás en Doha, Catar. Este acto no solo pone en peligro las relaciones diplomáticas en Medio Oriente, sino que también cuestiona el equilibrio entre seguridad nacional y respeto a la soberanía de terceros países. Catar, mediador clave en el conflicto palestino-israelí podría retirarse del proceso de paz, uno más de los países árabes abandonando a Palestina, dejándola en una soledad trágica.

Hemos normalizado la situación de Gaza, asumimos un infierno humanitario como un conflicto corriente, y cada día que pasa sin una solución política, se refuerza la idea de que la violencia es el único lenguaje que se escucha. Von der Leyen dio ayer una respuesta menos que tibia, atenazada como está por el poder israelita.

Y en medio de todo esto, Donald Trump vuelve a demostrar su absoluta incapacidad para las relaciones internacionales, como ya lo hizo en su primer mandato, a excepción del chantaje económico. Su estilo confrontativo, sus decisiones unilaterales y su retórica incendiaria han agudizado la tensión. Su reacción ante el ataque israelí en Catar, lejos de calmar las aguas, ha generado más dudas sobre la coherencia de la política exterior estadounidense.

La duda ahora no es si estos conflictos se resolverán pronto, sino si estamos preparados para las consecuencias de su prolongación. ¿Puede el sistema internacional absorber tantas crisis simultáneas sin colapsar? ¿Está Europa asumiendo este cambio global? ¿Estamos ante una nueva era de confrontación donde las reglas del juego ya no se respetan?

La incertidumbre no es solo un estado emocional, es una amenaza estructural. Y si no se gestiona con sosiego, cooperación y visión a largo plazo, vamos camino de una catástrofe global, igual es lo que algunos esperan para reconstruir después.

