Vuelvo, ya lo he publicado en alguna ocasión, a uno de los grandes enigmas históricos que sigo sin haber descifrado, el papel de una gran mayoría de alemanes cuando gobernó Adolf Hitler. Que personas honradas, trabajadoras, amantes de sus familias, toleraran o, incluso, colaboraran con aquel monstruo, autor del mayor genocidio conocido hasta nuestros días, me resulta inconcebible. Acabo de citar a alemanes y a Hitler como introducción a lo que hoy quiero tratar, israelíes y Netanyahu.

El actual gobierno de Israel, presidido por un sanguinario asesino, está llevando a cabo un genocidio perfectamente comparable con el alemán a las órdenes de Hitler. Y al igual que ocurriera entonces, ambos dirigentes fueron aupados al poder por los votos de sus compatriotas. Ya sé que es injusto calificar a todos los israelíes de cómplices del genocida, conocemos por la prensa que hay voces que se alzan, incluso en el parlamento, en contra suya. Vaya para ellos mi reconocimiento. Sin embargo, una gran, enorme, mayoría, apoya a Netanyahu y a otros líderes tan, o más, radicales que él, por lo que debemos elevar nuestras voces denunciando y criticando el papel de tantos ciudadanos de Israel que saben y apoyan lo que está ocurriendo.

Lo que me ha movido a escribir este artículo ha sido un partido de fútbol. Resulta que la UEFA, organizadora de las competiciones europeas, tiene entre los países que pueden participar a Israel. Me gustaría conocer el mapa en el que estos dirigentes ven a ese país en el entorno geográfico de Europa. Lo digo con lenguaje somarda, muy aragonés, ya que es evidente que solo el dinero es capaz de situar a ese país en el continente europeo. Uno de los equipos que participa en fútbol es el Maccabi Haifa, que ha tenido que jugar en la fase previa de una competición europea 2025-26 contra los polacos del Rakow Czestochowa, siendo el primer partido en Polonia y el segundo en Hungría ya que en Israel no se puede por ser escenario bélico. En la localidad de Debrecen, Nagyerdei Stadium, han asistido un grupo de seguidores israelíes portando una gran pancarta, dirigida a los polacos, en la que ponía: Asesinos desde 1939. Quienes están permitiendo a su gobierno asesinar diariamente a personas indefensas tienen la poca vergüenza de acusar a los descendientes de quienes fueron asesinados por los nazis de ser unos asesinos. Mi indignación es tanta que no debería añadir nada más, con que ustedes lean lo que pone en esa pancarta es más que suficiente para entender lo que estoy pretendiendo decir.

Ya he escrito más arriba que para mí Netanyahu es como Hitler, por lo que considero posible seguir profundizando en el paralelismo. A los alemanes de 1933 solo les he encontrado una mínima razón para colaborar como lo hicieron: el odio. Desde el final de la Gran Guerra, donde Alemania, que la había iniciado, resultó derrotada, desde medios de comunicación y líderes políticos se inició una campaña de inoculación de odio hacia los vencedores o, mejor dicho, contra quienes creyeron que eran o se beneficiaron de aquella derrota. Y sabemos que caló identificando a los franceses, ingleses, polacos, judíos, homosexuales, etc., como enemigos a los que odiar. Y que exterminar.

Si nos situamos hoy en Israel, en Palestina, que hay odio es cierto, se ve, no hay más que oír, y ver, las intervenciones públicas. Y sí, también entre los líderes de Hamás, palestinos, pero a quien vemos a diario es a Netanyahu y a sus ministros, a los colonos, que expresan ese odio y, lo que es peor, ponen en marcha decisiones criminales en base al mismo. Odio, sin duda, ahí está la base.

Estoy tratando de poner el acento en los líderes, pero también en la población y hay un grupo que me parece muy significativo: los militares, desde el general en jefe de cada ejército hasta el último soldado. Les voy a contar algo que oí hace poco, en la Cadena SER, a un médico español que había pasado los últimos meses en un hospital de la franja de Gaza, y que volvía a España a descansar, a recuperarse. Decía que estaban recibiendo a personas, niños entre ellos, con disparos en partes muy concretas, frente, corazón. Al ser varios no pensaba que fuesen disparos casuales, la repetición del modelo le hacía pensar que eran intencionados, a matar. No se explicaba como un soldado podía apuntar a un niño cuando estaba intentando recoger algo de comida, y matarlo, asesinarlo, así, a sangre fría. ¿Quiénes son esos soldados?, se preguntaba, esos francotiradores que no están en medio de un combate, nadie les dispara, no se están defendiendo, y que cumplen exactamente la orden que les han dado, disparar a matar.

Sé de lo que hablo. El ejército es jerárquico, sí, así es, pero hay órdenes contrarias a cualquier decencia. Lo que estoy tratando de decir es: ¿hay tanto odio? ¿Matar a niños indefensos es un objetivo de guerra? ¿Se puede dar una orden así? ¿Se puede obedecer una orden como esta?

Los israelíes, no todos, insisto, pero...

