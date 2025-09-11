La oportunidad del hub de Defensa

Aragón tendrá su propio hub de Defensa. Y lo logrará gracias al impulso del Ejecutivo autonómico, el apoyo del Ministerio de Defensa, la bendición del Gobierno central, el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, el aval de las empresas y la patronal aragonesa (CEOE y Cepyme) y un ecosistema que es más que propicio para que una iniciativa de este tipo se afiance, no solo porque la relación entre la comunidad y el ejército es fructífera e histórica sino también porque su situación geoestratégica y el desarrollo de la logística y la tecnología, entre otros sectores, es terreno abonado para que la semilla germine. Este es uno de los argumentos que justifican la puesta en marcha de un hub que está llamado a relanzar la innovación, la formación, la industrialización del tejido productivo y las posibilidades de desarrollo de Aragón como polo estratégico para la Defensa.

El proyecto ha ido cubriendo etapas desde su gestación, en febrero de 2024, hasta que ayer fue presentado a la sociedad aragonesa en un acto en el que se puso de manifiesto la sintonía que existe entre dos administraciones de distinto signo político (algo poco habitual), así como el apetito inversor por parte de las empresas en un momento en el que el escenario global está presidido por la incertidumbre, el incremento de los conflictos internacionales, el aumento de la tensión entre grandes potencias mundiales como Estados Unidos y China, los desafíos que afronta Europa y la obligación de poner en primer plano todo lo relacionado con la seguridad. Este contexto no es, desde luego, el que debería presidir las relaciones internacionales, ya que los tiempos de paz son siempre más fructíferos y esperanzadores, pero las agresiones sufridas por Ucrania, el genocidio que se está produciendo en Gaza y las amenazas constantes en la escena global obligan a no ponerse una venda en los ojos. «La paz hay que protegerla cada día para lograr una sociedad más libre y más justa», subrayó ayer la ministra Margarita Robles. El hecho de que Rusia violase ayer el espacio aéreo de Polonia hizo encendió las alarmas en la OTAN, lo que demuestra, una vez más, que la paz está más amenazada que nunca.

No obstante, el hub de Defensa de Aragón, que ya cuenta con alrededor de un centenar de empresas, no se centrará solo en la industria militar sino que incidirá en aspectos logísticos, tecnológicos y formativos, algo que puede aportar riqueza y empleo a la comunidad en los próximos años con la transferencia de conocimiento e innovación a la sociedad. Por lo pronto, el Ministerio de Defensa ha anunciado una inversión de 42 millones en la creación de un Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) en el Aeropuerto de Teruel, en lo que puede ser la primera de nuevas inversiones públicas y privadas en Aragón.

La capacidad de anticipación resulta clave para posicionarse en el nuevo escenario económico y geopolítico y para ello es decisivo saber sacar partido de las muchas bazas que tiene Aragón, en este caso, para posicionarse y ser punta de lanza de la industria de Defensa, aunque a nadie le guste un mundo en guerra.

