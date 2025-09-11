Regresa Leonardo Padura a Zaragoza para presentar su nueva novela, Morir en la arena (Tusquets), parte del muro literario que el autor cubano está construyendo para evitar que se acabe de caer el país que le vio nacer, en el que sigue viviendo, que tantos materiales y alegrías le ha proporcionado, pero que, asimismo, tanto le hace sufrir.

La última vez que nos visitó tuvimos tertulia con el presidente Lambán, muy lector y admirador suyo. Recuerdo que hablamos de otros escritores cubanos, partiendo de nuestra compartida estupefacción por el incomprensible hecho de que la rica literatura cubana no haya merecido nunca la distinción de un Premio Nobel. No lo ganaron Lezama Lima ni Virgilio Piñera; tampoco se lo dieron a Cabrera Infante o a Carpentier.

«Lo que no entiendo muy bien –me dijo bromeando Lambán– es como este hombre (refiriéndose a Padura) no está en la cárcel». Quería con esta chanza decir que la crítica de Leonardo hacia el régimen vigente en la isla caribeña desde hace sesenta años es tan sólida como razonada y razonable; aunque seguramente, de proceder de otra voz habría conllevado censura o algún castigo mayor. La dictadura militar de los Castro no ha sido tolerante con sus libros, que no pueden adquirirse en Cuba, aunque haya respetado su integridad física. En parte, eso se explica porque Padura se muestra ponderado en sus críticas, evitando alinearse con posiciones de derecha y negando la munición de su pensamiento a quienes le resultan tan opuestos, en el otro bando, como quienes rigen su patria.

Porque él, les adelantaba, sigue viviendo en el mismo barrio habanero donde nació, acompañado por sus vecinos de siempre, por los recuerdos de antes, por los fantasmas de las ilusiones perdidas, luchando por sobrevivir entre penurias y apagones, y muy en especial por sobreponerse a la sensación de que su generación ha fracasado en su impulso revolucionario, siendo el resultado de la Cuba actual un completo desastre.

Tal como se esfuerza por construir en su última y bella novela, Morir en la arena, el autor de El hombre que amaba a los perros intenta analizar los movimientos históricos con perspectiva, y el corazón humano con un fondo de generosidad que le honra. Por eso, y por su magnífica prosa, es un gran escritor.

