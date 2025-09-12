Hacienda y el jubilado

El verano tocaba a su fin. Fernando y Rosa como muchas parejas de jubilados apuraban los últimos días de sus vacaciones en el pequeño apartamento de la costa. Sus nietos y sus hijos habían pasado dos semanas disfrutando del mar cercano al piso de los abuelos enseñando a los pequeños a nadar, huyendo del calor infernal de un Madrid tomado por el turismo de «cañas y libertad». Durante esos días todo fue un caos de risas, caprichos consentidos, y a disposición de la familia para cocinar, ir al super, hacerse cargo de los niños para dar un respiro a sus padres. Así que cuando se marcharon rumbo a Madrid sintieron el vacío y el valor del silencio, de las voces reclamándoles, de la felicidad de tenerlos y ser imprescindibles; y a la vez esa tranquilidad anhelada. Agotados, volvían a retomar su vida tranquila, echándoles de menos.

Fernando volvió a coger el móvil y repasar sus asuntos pendientes. Un aviso de su banco le alertó. Anunciaba que Hacienda o la Agencia Tributaria, como la llamaba él con todo el respeto de hombre un poco antiguo, le había embargado su cuenta. A partir de ahí su vida cambió. Su exigua pensión de jubilación había desaparecido. «Pero si eso no lo pueden hacer. La paga de jubilado es sagrada», repetía en voz alta, una y otra vez. Llevándose las manos a la cabeza y marcando números de teléfono de forma compulsiva, que nadie cogía. Nunca había nadie al otro lado del banco donde únicamente tenía su pensión. Y marcando los diferentes números que «facilitaba» Hacienda. Solo ese sonido repetido que le estaba volviendo loco.

–Está usted en la posición 30. Continúe a la espera –repetían las grabaciones sin compasión. Así se pasaba las horas del día, sentado en el sofá vencido, derrotado, impotente. Con ese aviso, a Fernando le habían caído de pronto diez años más. Solo su tremenda paciencia y constancia le obligaban a volver a marcar los números de Hacienda.

Pasaron cuatro días angustiosos de repetir las llamadas, hasta que de pronto le cortaron la línea de su compañía telefónica por falta de pago. ¡Incomunicado! Tuvo que pedir a Rosa que le dejara su móvil para seguir insistiendo con Hacienda. Estaba seguro de que probando a diferentes horas alguien cogería la llamada y podría por fin explicarse, y le informarían qué había pasado. Resultaba inconcebible que se cebaran de esta forma drástica con un pobre jubilado.

Pensaba que los defraudadores del fisco, el rey emérito, la familia de los Borbones, o todos esos potentados amnistiados por la famosa ley de Amnistía fiscal del exministro Montoro merecían ese ardor castigador del ministerio. Pulsar un botón de una lista y ¡plaf! embargar sus bienes y cuentas bancarias en un segundo. Pero no, esos sinvergüenzas tenían a su disposición imponentes despachos de abogados que se encargaban de hacer las llamadas pertinentes en las alturas del sistema.

Para colmo, estaba de vacaciones en la costa y nadie en su casa de Madrid podía abrir su buzón y abrir esa carta de Hacienda, donde suponía le explicarían por qué le embargaban su jubilación. Por fin, un viernes a las tres de la tarde alguien contestó al otro lado y le informaron que no podían explicarle nada, que era mejor que fuera a las oficinas correspondientes de Hacienda en Madrid y que pidiera cita previa. Fernando trató de informar que estaba de vacaciones y no podía trasladarse a Madrid. “Y no me pueden atender por teléfono, estoy desesperado. Dígame dónde tengo que llamar para una cita telefónica”, rogó con impecable educación. Nada.

Tuvo que desplazarse a las oficinas de Hacienda en Tarragona. Allí le trataron como a un pelele, de ventanilla en ventanilla. Un funcionario le indicó que volviera mañana y presentara un montón de papeles. Así lo hizo. «Vamos a pasar toda esta documentación a Madrid. Porque no se puede embargar la pensión de jubilación. A ver qué nos dicen», le explicó. «Le llamaremos en dos días».

Fernando insistió en que no podían embargar su cuenta con su pensión, suponía que por una deuda con Hacienda de 500 euros que ya había prescrito al pasar cinco años. «Usted espere que le llamarán».

Volvió al apartamento vacacional con un hilo de esperanza. Sabía que, si el funcionario lo pasaba al negociado de «Embargos», con toda la documentación aportada, solo se trataba de tocar una tecla para quitar el embargo de su cuenta. Pasaron los dos días, pasó el fin de semana y la esperada llamada no se produjo.

Fernando ya no podía más, volvía a marcar y nadie cogía al otro lado. Salió a la terraza y recogió la colada ya seca que Rosa había colgado. Dobló la ropa cuidadosamente y se tiró a uno de los patios interiores del edificio. Cuando su mujer llegó del supermercado vio sobre la mesa que uno de los móviles tenía un mensaje de su banco, ponía «Levantamiento de embargo».

