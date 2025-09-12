El conflicto entre el obispo de Barbastro, Ángel Pérez, y el Opus Dei está provocando insólitas noticias y comentarios que nada tienen que ver con el culto, el rigor o el pacífico carácter de la religión. Las acusaciones del obispo barbastrense contra los actuales responsables de la Obra fundada por monseñor Escrivá de Balaguer son graves.

Y se presentan, además, agravadas por una gruesa calificación: la de ejercer «prácticas mafiosas». Según Ángel Pérez, el mismísimo Papa Francisco se habría expresado en estos términos, afirmación que resulta difícil de creer, pero que, como dirían en Huesca, «ahí queda». «Mafioso», atención, es sinónimo de criminal, y sus prácticas abarcan desde la extorsión hasta el asesinato. Si hay denuncias y llegan a un juez, semejante insulto puede acarrear escarmientos. Ya veremos en qué queda esta disputa administrativa (la propiedad de una talla de la Virgen de los Ángeles y de una pila bautismal, así como la administración de Torreciudad, están detrás del conflicto).

Mientras éste se resuelve, voy adentrándome en La Toffana (Espasa), la nueva y premiada novela de Vanessa Montfort. Que asimismo trata de intrigas eclesiásticas, con vaticanos trasfondos, solo que ambientados en el siglo XVII.

Hacia 1650, en Italia, una serie de sospechosas muertes llevaron a pensar a las autoridades de la época que tras la ejecución de los crímenes se escondía la mano de una mujer. Una siciliana experta en venenos que aplicaba sus mortales recetas a aquellos varones cuyo comportamiento con las mujeres transgredía la frontera del más ínfimo respeto, para denigrarse en sometimiento, tortura o muerte violenta. Las víctimas masculinas de esta vengadora, Giulia Toffana, llegaron muy probablemente (no hay demasiadas fuentes, pero la historia parece cierta) a contarse por decenas, lo que la convertiría en una de las asesinas en serie más temibles de la historia, si no en la mayor.

Una excelente novela histórica que reconstruye el ambiente, los instituciones y los personajes de una Roma gobernada aún por el Papado y habitada y visitada por abigarradas muchedumbres de súbditos en busca de su supervivencia o fortuna. Y que trama el proceso inquisitorial en que la Toffana y otras compañeras suyas fueron juzgadas por brujería, prácticas alquímicas y uso de venenos.

Es de esperar que en Barbastro no se utilicen conjuros…

