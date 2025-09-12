El Pirineo como parque de atracciones: ‘Oroel Park’

El Ayuntamiento de Jaca y la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón han decidido que, para nuestro desarrollo y bienestar, necesitamos un parque temático en el Parador de Oroel y un mirador de metal y cristal en la cima de la Raca. La idea de gastar el dinero que viene de Europa a través de los fondos Next Generation en proyectos vacuos que no aportan nada a los ciudadanos, es muy atractiva. Los dos proyectos se llevarán una suma importante de dinero público: casi 600.000 euros.

'Oroel Park' ocupará 8.949 m2. Se ubicará en la zona del Parador y contará con áreas temáticas: Oso, Lobo, Quebrantahuesos, Urogallo, Desmán del Pirineo, Sarrio, Viernes de Mayo, Búsqueda del Santo Grial y Dragón de Oroel. Estas áreas tendrán construcciones en madera, toboganes, cabañas, figuras de animales, mesas de picnic... El proyecto requerirá de movimientos de tierras, desbroces, excavaciones para anclajes y hormigonado de zapatas. El presupuesto del proyecto asciende a 370.000 euros IVA incluido. El 25 de agosto, el BOP de Huesca publicó el anuncio.

La noticia provocó una ola de indignación en las redes y en la calle. En menos de cuatro días se recogieron 3.200 firmas en internet y una manifestación de rechazo en las puertas del Ayuntamiento de Jaca, el sábado 6 de septiembre, concentró a más de 500 personas.

En la Jacetania nos estamos acostumbrando a tener que salir a la calle para recordar a los políticos la defensa de nuestros intereses. 'Oroel Park' va a conseguir que este territorio se movilice para que no se lleve a cabo. Hablamos de defender con nuestra presencia el tener unos servicios adecuados, trabajos con salario digno, o ser respetuosos con el medio conservando nuestros bosques y nuestros paisajes. Ahora tenemos la sensación de que nos ven solo como un territorio extractivo para el turismo.

El Parador de Oroel es uno de los lugares más saturados del Pirineo. Durante todo el año ese aparcamiento tiene una afluencia de coches que, en los fines de semana y periodos estivales, llega a colapsarse.

Este paraje está situado en un «Espacio Natural Protegido» regulado por el decreto 188/2014 del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el «Plan de Protección del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel» y prácticamente el 95% de la superficie se encuentra incluida en la Red Natura 2000.

Este verano hemos sido testigos de la presión que las redes sociales y la masificación turística ejercen sobre diversos puntos de nuestra geografía: ibones de Anayet, ibón de Estanés, acampadas sin control, etc. No podemos meter más gente en lugares que ya están saturados. No queremos esa clase de turismo masivo e irrespetuoso. Necesitamos políticas que respeten nuestra forma de vida. Las necesidades son bastante más humanas que proyectos tan vacuos como Oroel Park o el Mirador de la Raca. Tenemos un patrimonio cultural y arquitectónico que se está desmoronando: Iglesias románicas de Acín, Larrosa, Bergosa, Aruej, Abós... Puestos a gastar estos fondos europeos quizás sería una buena alternativa destinarlos a estos edificios, así se diversificaría el turismo por el territorio y salvaría del deterioro nuestro patrimonio cultural.

No podemos permitir la destrucción de Oroel. Este es un proyecto nacido de la ocurrencia y sin un mínimo de reflexión, alejado del interés de la ciudadanía y desarrollado a sus espaldas durante estos últimos meses. Es hora de detener el deterioro de los paisajes y de parar proyectos alejados del interés de sus habitantes. ¿Qué será lo siguiente, un tobogán desde la Cruz de Oroel o un teleférico Jaca-Rapitán?

Las demandas de los habitantes de Jaca y su territorio van más por diversificar el modelo económico, por tener buenos servicios en sanidad, educación, comunicaciones, apoyar al pequeño comercio, o intentar asentar población en los 34 núcleos rurales dotándolos de buenos servicios. No necesitamos proyectos de tanto «empaque» que no nos aportan nada. Solo crean desasosiego en la población, frustración y desconfianza en nuestras instituciones.

Asamblea Canal Roya se posiciona frente a estos dos proyectos de manera firme. El mirador de la Raca afectaría directamente al futuro Parque Natural de Anayet-Partacua y 'Oroel Par'k degradaría el Paisaje Natural Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.

¡Oroel no se toca!

Suscríbete para seguir leyendo