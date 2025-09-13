Hablando con un amigo mexicano le confesaba yo mis tristes sensaciones al encender en su país la televisión para ver un noticiario y tirarme veinte minutos de crímenes; después el fútbol; después el tiempo.

Pero mi colega me replicó raudo y contundente: la única diferencia con España reside en que, en vez de criminales, salen en la tele española corruptos; después el fútbol; después el tiempo.

No le falta razón. Para cualquiera que nos visite y se informe sólo por tv, sin leer a fondo los periódicos, España sería un país de golfos y chorizos.

El presidente, para empezar, ha colocado a su mujer y a su hermano. Su señora, además, hace negocios utilizando medios públicos (presuntamente). El jefe de la oposición era (y nada presuntamente), amigo de un narco. El ex secretario de organización de los socialistas se forraba con las comisiones de obras públicas. El ex tesorero del PP montó una trama alucinante de corrupción sistémica. El rey emérito se comportaba como un hombre de negocios sin escrúpulos morales. Ex ministros de los gobiernos de Aznar siguen desfilando por los Juzgados bajo graves acusaciones de tráfico de influencias y evasión fiscal. Puigdemont vende sus escaños al mejor postor. Ex cargos de Zapatero y él mismo desvían sus relaciones institucionales a intereses bastante menos corporativos. Todo son, en nuestros insufribles telediarios, «casos», autos, investigaciones, detenciones, juicios, condenas, indultos...

Hay otras noticias en España, por supuesto, y muchas de ellas de carácter extraordinariamente positivo, pero están acostumbrando al personal a su ración diaria de basura ética y poco a poco una sensación de derrotismo y rechazo se va apoderando de las audiencias, en especial de los jóvenes, cuyo voto se radicaliza.

Haría bien el «sistema», mejorarían la vida pública los «fontaneros» de los dos grandes partidos dominantes de la opinión pública si en vez de escoria arrojasen al pueblo ideas de futuro. La charca desde la que croan, su triste y diario carnaval, esa mísera y semanal feria de vanidades en la que andan celebrando su propia mediocridad no tiene nada que ver con el país al que creen o dicen representar. Nada.

Suscríbete para seguir leyendo