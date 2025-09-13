¿Somos demócratas o lo simulamos?

Quizás la equivocación sea, en realidad, la huella más clara de nuestra especie. Llevamos a cuestas una larga historia, y resulta curioso comprobar cómo los errores nos han acompañado mucho más fielmente que los aciertos. No puedo negar que gracias a estos últimos hemos llegado hasta aquí, pero me pregunto: si hubiésemos sabido aprender de lo que llamamos fallos, ¿nuestra evolución no habría sido más amplia y más rica? Estoy convencido de que sí. Sin embargo, lo que predomina en nuestro recorrido no es ese aprendizaje, sino una constante disputa entre grupos y pueblos.

En los momentos que nos está tocando vivir, me atrevo a aconsejar a la derecha que reflexione sobre sus formas de entender la oposición, pues, si hablamos de errores, sin duda, a mi entender, están inmersos en ellos y eso los está conduciendo por un camino que no es otro que potenciar a la ultraderecha. Estoy seguro de que no es lo que desean. Pero aún más: están condicionando la voluntad de los ciudadanos a una situación de enfrentamientos viscerales que, sin duda, van en contra de una convivencia racional. Deberían aprender de la historia: un levantamiento contra la legalidad dejó a la derecha sin voz, que fue tomada en exclusiva por el dictador fascista Francisco Franco.

Un país no deja de ser un conjunto de personas que desean convivir, y esto significa diversidad de pensamientos, entendiendo que ello produce una riqueza intelectual para todos los convivientes. Está claro que aquellos cuya forma de entender la pertenencia al grupo es establecer un sistema en el que el resto, diferente a ellos, deba quedar subordinado, niegan la definición de convivencia. Así pues, lo que conocemos como derechas e izquierdas solo significa cómo se entienden los diferentes modelos de sociedad. Esta es una fórmula perfecta, que permite la libertad de elección de todos los ciudadanos bajo un principio de respeto.

¿Qué se espera de esas formaciones políticas? Su capacidad de definir con claridad y convicción sus ideas, su modelo de sociedad y, de esta forma, conseguir el ejercicio de la democracia real. Esta es la base de la libertad: el ejercicio de los derechos de las personas basado en el pensamiento y en su diversidad.

Ahora estamos en un tiempo que, con toda seguridad, la historia juzgará como el del individualismo y la negación de una convivencia respetuosa. Porque la derecha que nos ha tocado vivir no es la que se necesita para completar el conjunto; está sembrando un sistema que da como resultado la generación de odio entre los convivientes, que terminan viviendo en trincheras enfrentadas.

Hagamos historia de este actual periodo democrático, vivido en cierta paz y libertad, gracias a la Constitución de 1978. El 31 de octubre de ese año, se votó en el Congreso, y el grupo parlamentario de Alianza Popular, actual Partido Popular, compuesto por 16 diputados, vio cómo 5 de ellos votaron NO y 2 se abstuvieron. Además, en el referéndum en el que los españoles ratificamos esta Constitución, Alianza Popular pidió a los votantes que se abstuvieran. Pues ahora resulta que, para el Partido Popular, esta Constitución es sagrada e intocable bajo pena de pecado mortal. Las constituciones no pueden ser los Diez Mandamientos; deben representar a las generaciones en sus evoluciones.

2025. ¿Cómo estamos ahora? Con una Constitución que nos vale a ratos. Según el interés individual de cada uno, echamos mano de ella o la negamos. Considero que esto significa que ya no creemos en un Estado democrático, que la representación autonómica solo sirve cuando quien ejerce el poder lo hace bien, y que, en caso contrario, reclamamos el Estado centralizado. Esto es lo que exige Vox. Nos hemos convertido en expertos en la búsqueda de culpables, y todo para esquivar nuestra responsabilidad. Es lo que viene propugnando la derecha española: el poder es solo suyo, ya que, si no lo ostenta, se cumple la frase de Cristóbal Montoro: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros». Y sí que la levantó, presuntamente, para él y sus amigos.

Pero seamos sinceros: quienes representan las diversas opciones políticas y sociales están en su derecho de hacerlo, todas ellas sin exclusión. La cuestión es que somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos la llave para que se haga aquello que mejor consideremos. Y esto hoy es un verdadero dilema, pues somos una sociedad que ha cambiado las ideas por el consumo egoísta.

Post scriptum: El señor criminal Netanyahu, con el beneplácito de su pueblo, continúa con su ejercicio de asesinatos, genocidio sin matices, y nosotros, los europeos, también se lo consentimos. ¿Qué dirá la historia de nuestra inoperancia? Que somos unos miserables insensibles. El movimiento Global Movement to Gaza espero que pueda marcarnos el norte de mostrar humanidad hacia el pueblo palestino.

