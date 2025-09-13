Gaza en peligro de extinción

Una sociedad altamente civilizada y tecnologizada como la nuestra viene luchando por evitar la extinción de la fauna y en especial de aquellos animales que corren un mayor riesgo de desaparición.

Sin embargo, si la extinción se refiere a personas, concretamente los habitantes de Gaza, el resto de los gobiernos del mundo y los ciudadanos de todo el planeta ha de ver cómo se bombardea la ciudad hasta la demolición total. A Netanhayu no parece importarle si en la ciudad también están algunos de los rehenes israelíes, según las declaraciones de Hamás.

Hasta ahora, Netanyahu había justificado cada ataque aéreo con la excusa de que en ella se refugiaban miembros de Hamás.

Desde ahora ya no hay excusas. Netanyahu ha recomendado a los gazatíes que abandonen la ciudad.

Una vez más vemos cómo se aplica la vieja táctica bélica de tierra quemada, que consiste en la destrucción sistemática de todo lo necesario para el enemigo, como infraestructuras, o suministros. Esta estrategia no solo lo destruye todo, sino que se asegura de que, sin infraestructuras, los gazatíes no puedan regresar jamás.

Netanyahu parece ignorar que esta táctica está prohibida por la Convención de Ginebra desde 1864, y que posteriormente fue ratificada en 1949, firmado por 196 países y más reciente y expresamente por el artículo 54 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra en lo referente a la destrucción de los suministros de alimentos y agua de la población civil.

Si se le denomina pirómano a la persona que quema voluntariamente los bosques, ¿cómo se le debe denominar a la persona que voluntaria y conscientemente utiliza la táctica de tierra quemada?

Gaza es o era, ya no lo sé, la ciudad más importante de Palestina y contaba con una población de 650.000 habitantes, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, de 2021. Hasta ahora, el 10% de esta población ya había sido aniquilada. La más reciente amenaza de Netanyahu se propone acabar con el 100% de la población.

Para que el lector pueda ver la magnitud, Gaza tenía una población similar a la de Zaragoza y tenía una maravillosa zona costera, con paseos, playa, puerto, mezquitas, iglesias y, lo peor, contaba con 19 hospitales, de los cuales ya no existen el 95%, y los que subsisten no tienen ni medios, ni fármacos, ni médicos suficientes.

En cuanto a las universidades, había 3, y la precariedad que están sufriendo hace que ya ni parezcan universidades.

Siguen muriendo periodistas, mi profesión, la profesión de la libertad de expresión y de servicio público. ¿Será también hasta el exterminio total? Hasta ahora más de 220 periodistas han sido aniquilados, según los datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Ningún informador en una tierra quemada de la que no se quiere informar.

¡Falta agua, luz, medicinas, alimentos...!

No es casual mi comparación de los incendios con la táctica de tierra quemada. En ambos casos, el territorio que queda ha sido totalmente destruido y por tanto ya no tiene el valor de uso que tenía, pero aparece un espacio libre para la utilización del vencedor, al que no puede regresar la población superviviente.

En este caso, el exterminio total deja un territorio arrasado, listo para ser utilizado con otros fines. ¿Colonialismo? ¿Apropiación? ¿Cómo deberíamos denominar esta masacre masiva?

