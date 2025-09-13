Las singularidades procesales del Fiscal General del Estado

La semana pasada asistíamos, atónitos, a un espectáculo inédito en el mundo de la judicatura, durante la apertura del año judicial, presidida por S.M. el Rey Felipe VI. Por primera vez, un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en situación de investigado compartía tribuna con la presidenta del Tribunal Supremo Isabel Perelló y el propio Rey.

En frente tenía precisamente a los magistrados del Supremo que le van a juzgar. Fue evidente que, aunque la ley le obligue a presentar el informe de la fiscalía en dicho acto, su presencia estaba de más. La primera singularidad a la que se refirió García Ortiz arrastró por el fango la solemnidad de dicho acto puesto que ¡se hallaba investigado!

Fue un honor para este señor, estar en dicho acto en calidad de Fiscal General del Estado investigado. Alegó que la razón de estar en dicho acto es que cree en la verdad, pero ¿qué verdad?, ¿cuántas patadas le ha dado al propio código ético de la Fiscalía? ¿Se habrá leído el artículo primero del código? El honor fue para aquellos que tuvieron que aguantar su presencia, estoicamente, dentro y fuera del acto.

La siguiente singularidad, vino marcada con el auto del Tribunal Supremo, de fecha 9 de septiembre, del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, en el que acuerda la apertura del juicio oral. La situación procesal de este señor ha empeorado, gravemente. La presunción de inocencia como ciudadano la tiene mientras un tribunal no le condene. Pero, como Fiscal General, le está haciendo flaco favor a la institución que representa. Como ya anticipé en un anterior artículo debería de haber dimitido antes de la apertura del juicio oral.

Algunos opinadores, especialmente televisivos, legos en derecho, mantienen que la situación del Fiscal General es correcta y que se le está acusando sin pruebas. Es una señal de que ni tan siquiera se han leído el auto. La investigación realizada aporta, indiciariamente, materia delictiva suficiente como para abrir el juicio oral. Y todo ello, ratificado por la Sala de Apelaciones. Y esta Sala evidencia que «indiciariamente, que fue el Fiscal General quien recibió personalmente y al margen de los canales oficiales la información reservada que posteriormente se filtró a la prensa». Dos instancias lo han ratificado.

Los hechos alternativos en los que el Fiscal General cree, chocan con la verdad judicial a la que se enfrenta. El CGPJ informó negativamente sobre su nombramiento, el fiscal Ignacio Stampa ha ganado los cinco juicios sobre el complot que le hicieron en la fiscalía. Insisto: tiene que dimitir.

