Las costuras del Estado

Somos un desastre de país, dicen algunos. Todo va mal, cada vez estamos peor, somos un país en declive, una dictadura, hay menos libertades que nunca, incluido el propio periodo franquista. Muy curiosos estos comentarios con cero reflexiones detrás. Y mucha ideología ultra. Vamos camino de los 50 millones de habitantes cuando por nuestra evolución vegetativa natural, según el INE (1991), en 2025 ya seríamos menos de 40. Qué país más extraño: los millones de inmigrantes y los turistas vienen a sufrir y padecer en el peor país del mundo. ¿Se creen ustedes estas patrañas de esos mariachis del apocalipsis? No vivimos en el mejor pero sí en uno de los que tienen unos estándares económicos y sociales bastante razonables y que han sido y están siendo mejorados notablemente en estos últimos 6-7 años. Si la gente viene a España es porque encuentra un país muy razonable para vivir en los aspectos de seguridad, oportunidades, niveles de vida, libertades civiles y sociales... Hace gracia esas descripciones de bolivariano a este gobierno cuando vienen cantidad de venezolanos: arengas de aprovechados sin ideas ni proyectos.

Veamos unas cifras. Somos en estos momentos 49 millones de habitantes camino de 50 y consideremos que los casi 100 millones de turistas, a una media de 7 días de estancia aquí, vendría a ser como si nuestro país tuviera de forma permanente en torno a 51,5 - 52 millones de habitantes. Más allá del reparto territorial o de la concentración en fechas, que no es objeto de este artículo, la cuestión que se plantea es: ¿estamos preparados, son suficientes los servicios públicos de infraestructuras, sanidad, educación, servicios sociales entre otros, para asumir ese volumen de población? No es difícil concluir que hay muchos servicios e infraestructuras cuyo funcionamiento deficiente apunta a la saturación y al desgaste, producto de una sobreutilización y de unas escasas inversiones en periodos pasados. El uso de los servicios públicos se ha incrementado en una proporción que no ha ido acompañada por una ampliación e inversión adicional correspondiente. Lo mismo ocurre con la vivienda, pero agravado por sus múltiples consecuencias sobre el bienestar de las personas y su incidencia en el mercado de trabajo y en la economía en general y su difícil solución a corto plazo. Estamos presenciando un desbordamiento de las costuras del Estado que pone de manifiesto la necesidad de inversiones del sector público para que el conjunto de la economía y la sociedad puedan desarrollar sus proyectos y potencialidades. Sin un sector público fuerte que actúe, el sector privado tendrá problemas de crecimiento, tendrá limitaciones importantes. El ejemplo actual no puede ser más elocuente.

Hacen falta inversiones públicas (que se pagan con impuestos), pero antes debería haber un proceso de planificación territorial y evitar actuaciones que podrían ser costosas e ineficientes en un futuro. Por ejemplo, qué sentido tiene llevar una fábrica de baterías a una zona tan estresada como el litoral Mediterráneo, donde los recursos disponibles ya están al límite, personas, espacio físico, agua, recursos en general. Un escenario de concentración y saturación puede producir, creo que ya lo hace, deseconomías de aglomeración como ya ocurre en Madrid y en Barcelona. Urge en la España actual un debate sobre planificación territorial de las actividades económicas y su reparto. Sin embargo, nos encontramos con los déficits de funcionamiento del modelo autonómico. El modelo autonómico, como el estado federal, requiere para su funcionamiento lealtad institucional y esto es algo que no abunda en estos últimos años en nuestro país.

No esperamos nada de los partidos independentistas, pero estos ya se encuentran en franco declive. Sin embargo, de partidos que han gobernado y que aspiran a volver a gobernar se pediría un cierto respeto institucional y no utilizar las instituciones tanto en la Unión Europea como en el ámbito autonómico para la lucha partidista y contra el gobierno. Es una manera de ocultar deficiencias notables en la gestión como vimos con la dana de Valencia, con las danas de Aragón, con los incendios de Castilla y León o Madrid, pero la responsabilidad institucional debería prevalecer. El deterioro institucional es como escupir al cielo, que se lo piensen algunos.

