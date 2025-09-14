Las Fiestas del Pilar estimulan las contrataciones

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza de este año prevén un aumento de las contrataciones hasta superar las 25.000 en una edición que se prevé más multitudinaria que nunca. Se da la circunstancia de que esta cita se comporta como una especie de paréntesis para un problema que azota al sector de la hostelería desde hace meses como es la dificultad para encontrar mano de obra para atender el repunte tan notable de la demanda que se produce de forma puntual en fechas clave del calendario. Un oasis en el desierto que se vive en otras fiestas o en los periodos vacacionales, en los que no es tan sencillo encontrar aspirantes para puestos que no tienen tanto tirón entre los jóvenes, por ejemplo, que hoy son más exigentes que en el pasado en cuestiones como la retribución que se ofrece o las horas de trabajo continuadas que implica aceptar estos empleos temporales que a veces duran pocos días. Los Pilares, en este contexto, no solo se ven con mejores ojos como una oportunidad para obtener ingresos extra por pocos días de trabajo, sino que puede servir de percha para las próximas necesidades que ofrece el calendario. Con la mirada puesta en las Navidades, cita de referencia en la agenda hostelera y del ocio, y otros picos de afluencia como el Black Friday (que cada vez ocupa más días en el mes de noviembre), lo que está llevando a muchos bares y restaurantes es a garantizarse una bolsa de trabajo de la que echar mano prometiendo una continuidad en el corto plazo que quizá invita a atraer a más candidatos a esos puestos de tan difícil cobertura.

Otro aspecto a analizar es si estas decisiones ofrecen soluciones a largo plazo para esa escasez de mano de obra para un sector que implica tanto sacrificio personal y laboral. Más allá de las retribuciones, ya que trabajar en Pilares puede rentar más al obtener unos mil euros en pocos días de trabajo mientras que en un mes normal fuera de las fiestas la nómina apenas llega a los 1.600 euros para un camarero. Lo cierto es que en un país tan dedicado al sector servicios, el equilibrio entre los costes que representa para el empresario y el rendimiento para sus asalariados siempre es complicado, aunque no sea tan diferente como para todas las empresas, pero existe un componente adicional que es que está sujeto a picos de demanda muy variables, con fechas en las que la facturación puede llegar a cuadruplicar la caja y dar de comer al negocio para buena parte del año y otros meses valle en los que se sufre en exceso para llegar al mínimo necesario para subsistir. Eso va unido al incremento de los costes a asumir con la materia prima (aunque la inflación de la alimentación apunta a un ligero retroceso en los últimos meses) y con los consumos de luz o calefacción, que han llegado a representar una pesada losa para seguir subiendo la persiana. Parece que las Fiestas del Pilar espantan muchos de estos fantasmas y que, por unos días, no solo los zaragozanos parecen dejar a un lado las crisis domésticas para lanzarse más a la calle a disfrutar del ocio, también esos mismos establecimientos están más predispuestos a apostar por una oferta cada vez más variada en Zaragoza a la caza de esa potencial clientela. Aunque todos, tanto hosteleros como trabajadores y consumidores, lo hacen siendo cada vez más conscientes de que el invierno puede ser muy largo para todos.

Suscríbete para seguir leyendo