El trumpismo hispánico y la manipulación del miedo

En los últimos días asisitimos a un fenómeno tan revelador como inquietante: la ultraderecha española trata de convertir en asunto doméstico el asesinato en EEUU de Charlie Kirk, un personaje hasta hace cuatro días desconocido para la inmensa mayoría de los españoles. Lo ocurrido allí, en un contexto político y social muy distinto al nuestro, está siendo instrumentalizado aquí para fabricar un nuevo episodio de victimismo y miedo.

El guion es calcado al de la ultraderecha norteamericana: mensajes violentos de amigo/enemigo, algoritmos que premian el odio y la indignación, teorías conspirativas que se expanden a golpe de tuit... Vox aspira a recrear en España el clima que se generó en EEUU tras la derrota de Trump —que desembocó en el asalto al Capitolio— o en Brasil cuando Bolsonaro perdió el poder. De ahí su lenguaje cada vez más agresivo hablando de «manía homicida de la izquierda» o calificándola de «ideología criminal». Alejandro Nolasco representa bien este lenguaje en Aragón.

El homenaje celebrado en Madrid a Kirk es un ejemplo paradigmático: un acto en el que se pidió ilegalizar organizaciones de la izquierda española y cerrar filas frente a un enemigo imaginado. No es solo un gesto simbólico. Kirk, que sirvió de referente para la creación de algunas asociaciones universitarias en España, representaba una ideología que combinaba racismo, discurso antivacunas y fanatismo reaccionario. Tenía, como cualquiera, derecho a vivir y a expresar sus ideas. Pero otra cosa es convertirlo en un mártir propio. Que Vox lo haga no sorprende; que el PP se sume es más inquietante.

El tuit de Miguel Tellado —preguntándose qué pasaría si un ultra matara a un izquierdista en España— o Borja Sémper comparando este caso con Euskadi revelan un desconocimiento de nuestra historia . Porque en España esos crímenes han ocurrido ya. Más aún, este intento de apropiación viene después de episodios tan graves como las «fosas» de Ferraz dedicadas a Sánchez, lo que debería servir de aviso sobre hacia dónde se empuja el debate público. Está claro que en Madrid (en Aragón parece que son más distantes) hay dirigentes que no dudan en blanquear a un agitador extranjero y en abrazar el trumpismo hispánico. Lo de Vox estaba escrito en su ADN; lo del PP es alucinante.

Y aquí es donde uno no puede dejar de preocuparse. Porque no se trata solo de un exceso verbal o de un mal cálculo estratégico: es la normalización del odio como herramienta política. Si seguimos importando sin filtros los métodos de la extrema derecha norteamericana, también importaremos sus consecuencias: la violencia, la fractura social y la erosión de la democracia. No es un juego ni un espectáculo mediático. Es una deriva peligrosa, y estamos a tiempo de frenarla.

