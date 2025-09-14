Vieja política con las Zonas Jóvenes

Pocas veces se ha vivido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza un nivel de tensión como el que se dio esta semana con el pleno extraordinario sobre la polémica decisión del Gobierno de Natalia Chueca de suprimir algunas de las llamadas Zonas Jóvenes en los barrios, que acarrea consecuencias para el personal que prestaba esa importante labor y para los usuarios, pocos o muchos, que pudieran tener. Lo único que me queda claro de todo esto es que la motivación de esta medida obedece a razones políticas e ideológicas. Es un modelo de entender el ocio juvenil que genera controversia, es evidente, por una discusión que podría asemejarse a la del modelo cultural, y que por mucho que se intente disimular, basándose en cifras de usuarios, como si este tipo de servicios tuvieran que buscar una rentabilidad económica, obedece a una voluntad siempre subjetiva. Y que quien venga detrás que lo cambie, que es lo que funciona en política, pero que tendrá consecuencias.

Esas Zonas Jóvenes de las que Zaragoza prescinde son mucho más que un lugar donde ofrecer a los jóvenes una oferta pública para su ocio y disfrute. En muchos casos, son un espacio más parecido a un refugio al que siempre pueden acudir, un lugar seguro para vecinos jóvenes que, en ocasiones, proceden de hogares desestructurados. Y una garantía de que la ciudad no les da de lado, que es quizá lo más importante de este tipo de espacios de encuentro y cohesión social en los barrios.

No se puede caer, como en otras polémicas, en si en realidad toda la protesta es una maniobra orquestada por la oposición o empezar a revisar carnets de partido de las voces que me parece que están trasladando testimonios sinceros y realistas de lo que es una labor callada, quizá excesivamente invisible, pero muy necesaria. Tampoco se me olvida que, por ejemplo en el caso del Rabal, no hace tanto tiempo surgió la idea de que Zaragoza Activa debía salir de la antigua Azucarera y marcharse a Etopia para suprimir allí las actividades que la Fundación Ciudad del Conocimiento programaba y reorientar este equipamiento hacia el emprendimiento, y a la vez hacer en el edificio del Arrabal una gran Casa de Juventud de Zaragoza, que liberaría espacio en la Casa de los Morlanes para otros usos. Y tras ese movimiento de fichas surge esta supresión de las Zonas Jóvenes en el entorno... ¿Casualidad? Para hacer allí eventos como el de ayer, que congregó a «90 personas». Vaya por delante que estos eventos pueden ser igualmente necesarios y no voy a entrar en esa trinchera porque todas las ofertas son válidas, pero unas no sustituyen a las otras. Ahí radica el error, porque el dinero es finito y es la ideología la que recorta. Pero el ocio juvenil es todo el año, no una vez al mes.

