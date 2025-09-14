Vox y la política de tierra quemada

Roberto Bermúdez de Castro, el pasado jueves en el pleno de las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN

La táctica de tierra quemada es aquella que consistía en incendiar los campos de cereales durante las guerras y los conflictos con el fin de dejar inerme al enemigo. Sus consecuencias eran letales, ya que implicaba no solo arrasar militarmente con todo lo que uno encontraba a su paso sino infligir un daño económico y psicológico del que era difícil recuperarse. Esa forma de proceder comenzó a practicarse cientos de años atrás pero hoy sigue vigente y se traslada al campo de batalla, pero también otros ámbitos de la sociedad y, en particular, a la política. Uno de los ejemplos más claros es el de Vox, un partido ultraderechista cuyo avance en intención de voto es directamente proporcional al uso de esa táctica de tierra quemada. Así lo reflejan las últimas encuestas demoscópicas publicadas por distintos medios de comunicación, que, sin embargo, muestran la incertidumbre que viven los dos principales partidos del arco parlamentario, PP y PSOE.

Los factores que explican que vivamos inmersos en este escenario tan confuso son muchos y muy variados y van desde la irrupción de las redes sociales en la comunicación política y la falta de referentes a la incapacidad del Gobierno para marcar un rumbo que genere confianza y certezas a los ciudadanos, pasando por la falta de criterio exhibido por el principal partido de la oposición para ser considerado como una alternativa cierta y real. En definitiva, en tiempos de zozobra, Vox se ha convertido en un experto en pescar en río revuelto. Sin embargo, el partido de Abascal no aguanta el análisis de calibrar cuál es su aportación a la vida política y a la sociedad, en general. De ahí que se pueda llegar a la conclusión inequívoca de que su contribución es, hoy por hoy, casi nula.

El ejemplo más cercano está aquí, en Aragón, donde los presupuestos están en la cuerda floja, ya que el Ejecutivo de Azcón se encuentra a un paso de tirar la toalla y descartar la presentación de unas cuentas públicas para 2026. Y el motivo no es otro que la política de tierra quemada que aplica Vox, un partido que hace apenas un año y medio estaba se sentaba en el Consejo de Gobierno para guiar los designios de la comunidad. Cada vez que hay un resquicio para cerrar un acuerdo que permita a Aragón tener presupuestos, los de Alejandro Nolasco lanzan un órdago, una ocurrencia o plantean una barbaridad que hace inviable cualquier esfuerzo. Pura estrategia.

Entre los desvaríos que plantea Vox se encuentra romper con el Pacto Verde en Aragón (y en el resto de autonomías en las que sus votos son decisivos), eliminar las ayudas a los sindicatos, suprimir el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), dragar el río Ebro, poner en cuestión la protección de entornos como el parque nacional de Ordesa, la lucha por la conservación del quebrantahuesos, vetar la llegada de menores migrantes a pesar de la crisis migratoria que vive Canarias, eliminar el aragonés y un largo etcétera. La lista también incluye propuestas que supondrían generar un agujero a las arcas autonómicas de proporciones siderales. Vox plantea rebajas de impuestos en materia de vivienda que restaría ingresos a Aragón por valor de 400 millones al año gracias a la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la recuperación de la deducción por compra de un piso en el IRPF.

No resulta sorprendente que algunos de los planteamientos de Vox caminen por esos derroteros, pero sí es llamativo que, pese a los efectos que estas medidas pueden tener en la sociedad, en la economía, en la convivencia y en la gestión de los recursos públicos, sigan creciendo en las encuestas. Esta realidad es fruto de la irresponsabilidad compartida de los partidos que gobiernan o aspiran a gobernar porque los ciudadanos se encuentran huérfanos de soluciones y de expectativas.

La corrupción política, la falta de vivienda asequible para quienes quieren labrarse un futuro, la dificultad para llegar a final de mes, la nula ejemplaridad que se muestra a diario en el Congreso de los Diputados y la desconfianza de la sociedad son el mejor caldo de cultivo para que formaciones como Vox vean el camino despejado. No obstante, elegir por descarte no es elegir, más bien todo lo contrario. Y sus consecuencias pueden ser demoledoras.

Aragón se encamina a su segundo año sin presupuestos autonómicos, algo que no es lo deseable, pero que seguramente sea lo menos malo porque la alternativa es dar carta blanca a quienes solo tienen la misión de destruir, en lugar de construir. Y facilitar ese escenario es ser sus cómplices.