Ganador de la Vuelta: Palestina

Escribo estas líneas cuando aún no ha finalizado la Vuelta a España. Sin embargo, el ganador indiscutible ha sido Palestina. De hecho, todos ustedes habrán visto imágenes de protestas contra el genocidio en la Vuelta, pero no todos ustedes saben el nombre del ganador oficial (yo tampoco). Es evidente el hartazgo social que hay con los nazi-sionistas, y de ahí el enorme movimiento que ha habido para boicotear al equipo genocida. Si el ganador ha sido Palestina, el segundo puesto, también merecido, es para los manifestantes por su pacífica y ejemplar labor de boicot. Además, puede que se haya adquirido un aprendizaje importante. Si desde la sociedad civil se quiere presionar, es mejor focalizar el boicot en una sola cosa, como se ha hecho en la Vuelta. En lugar de tener un complicado listado de empresas con intereses israelíes, es mejor elegir solo una, que sea conocida. Por ejemplo, una cadena de restaurantes o de supermercados y martillo pilón. Pienso que es el momento. El tercer puesto es sin duda para los corredores del equipo Israel que han decidido abandonarlo para no ser cómplices. Si ha habido ganadores, también ha habido perdedores. El primer perdedor ha sido el equipo Israel. Ya veremos si otras grandes vueltas deciden dejarle participar. El segundo perdedor ha sido el director de Unipublic, empresa organizadora de la Vuelta, que ha hecho el ridículo diciendo que ha habido violencia en las protestas. Yo lo mandaba un par de días a Gaza y a la vuelta le preguntaba otra vez por la dura violencia de los manifestantes antigenocido. Otro gran perdedor ha sido el periodista deportivo Juanma Castaño. Hace un par de años este periodista aplaudía, con muy buen criterio, la expulsión de equipos rusos de todo tipo de competiciones deportivas. Sin embargo, ahora llama a no mezclar deporte y política. ¿Será porque los niños que mueren son sucios moros en lugar de blanquitos? Seguramente no sea eso, pero su hipocresía le da un merecidísimo tercer puesto en el podio de los perdedores. Más allá del éxito del boicot, observamos que la UE tímidamente empieza a cambiar posiciones y que España ha tomado medidas en la buena dirección, como un embargo de armas a Israel. Sin embargo, Israel no solo no para, sino que se supera: mata a los negociadores, como cuando en la Edad Media se cortaban las cabezas de los emisarios como respuesta, bombardea un país neutral como Qatar y lanza drones contra una flotilla civil en aguas internacionales. Mucha suerte a la flotilla porque con esos nazis-sionistas se están jugando la vida.

