Ryanair y Aena frenan a Aragón

El pulso que mantiene la compañía irlandesa Ryanair con el gestor de la red de aeropuertos españoles, Aena, está conllevando más daños colaterales para Aragón que los que ya se conocen tras el anuncio de la aerolínea de recortar mil plazas de vuelos en España que serán 70.000 en el aeropuerto de Zaragoza a partir del 1 de noviembre y hasta marzo de 2026. Está por conocerse las que suprimirá en verano del año próximo, después de que anunciara que quitará otro millón para la temporada estival. Pero lo que más daño va a hacer a la capital aragonesa es que se pueda ir al traste una apuesta estratégica como era conseguir que la firma apostara por implantar una base de operaciones en la pista de Garrapinillos que prometía multiplicar los destinos para los aragoneses, y todo un mercado potencial de dos millones de personas en el Valle del Ebro: en las páginas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se publica hoy que el Gobierno aragonés tenía antes del verano «prácticamente atada» esta posibilidad. Solo faltaban unos flecos por cerrar. Y lo explica a este diario el interlocutor del Ejecutivo autonómico que ha pilotado las negociaciones. Es verdad que con esta compañía y con otras que ya operan en Zaragoza, pero los problemas que el resto tienen para conseguir más flota en el corto plazo limita mucho las opciones para una terminal como la aragonesa. Este es su principal operador, es verdad que a golpe de talonario, ya que se lleva una parte importante de los 2,5 millones de euros que la DGA reparte cada año en contratos de promoción turística, la vía legal para subvencionar rutas, pero nadie cuestiona que la firma irlandesa es la principal baza para conseguir este propósito.

Pero más allá de conseguir ese objetivo estratégico, llamado a conseguir cerca de un millón de pasajeros al año para el aeropuerto de Zaragoza, lo que está pasando es el paradigma de un modelo aeroportuario en España que ofrece muchas carencias a mejorar. Y es que los incentivos que aplica Aena a su red de aeropuertos está pensado para un trato igualitario en un mercado que está a años luz de ser igualitario. Las terminales de las ciudades costeras o de las islas no necesitan demasiados alicientes para atraer aerolíneas a sus pistas. España es una potencia europea y mundial del turismo y las preferencias de los turistas hablan por sí solas. Así que en el contexto actual, una subida equitativa en todos los aeropuertos solo puede traer la situación que se está creando, que una compañía que se sabe fuerte y protagonista acaba presionando y, como no es tan ingenua como para renunciar a la rentabilidad de esas zonas costeras o insulares del país, recorta donde menos rédito económico obtiene. Y ahí entran Zaragoza y todos los aeropuertos de similar tamaño. Por eso les aboca a esos territorios a una guerra sin cuartel por convertirse en el mejor postor, no solo en cuestiones económicas, que el dinero público es finito siempre para estas cuestiones, sino también en invertir para generar alicientes que seduzcan a las aerolíneas. Y Aragón estaba en su momento más dulce en más de una década: con un crecimiento constante en el número de viajeros, un potencial evidente con destinos claros en su diana y el crecimiento económico en el territorio que también aporta usuarios a las rutas que se implantan, como pasa con Inditex y la línea de Santiago. Por todo esto el presidente Azcón hablaba el pasado viernes de «boicot» de Aena y el ministerio a los intereses de Aragón. Y por eso Aragón pide una «discriminación positiva» con las tasas, para salir de este atolladero y poder volar alto, que es lo que busca gastando lo que haga falta.

