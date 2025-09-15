Y Sánchez sobrevivió al verano

La imagen del presidente Sánchez antes de agosto resumía todos los enrevesados análisis que se pudieran hacer sobre el daño que los asuntos de corrupción le habían hecho sin tener que pronunciar una sola palabra. Feijóo en cambio se retiró unos días en un buen estado de humor, con broma incluida, después de un congreso nacional con alfombra de gala. Las tornas parecen cambiar a mediados de septiembre, aun perdiendo la votación sobre el recorte de las horas laborales a la que se atribuye una maternidad, la de la ministra Yolanda Díaz, la paternidad está más diluida, centrada en los presupuestos generales del Estado.

La gestión de los incendios forestales y la aparición de manera sorprendente del caso Montoro desde un juzgado de Tarragona ha devuelto parte del apoyo desmovilizado al PSOE. Una de las mayores fortalezas del Partido Popular, su poder territorial se ha vuelto a la contra, es lo que tiene gobernar. Que a veces asienta mayorías y otras consume responsabilidades. No en todos los territorios se han visto las mismas carencias en la gestión de los montes y de la extinción, pero la estrategia de coordinarse retóricamente desde Madrid, una vez más, contra el gobierno nacional les ha llevado a ser arrastrados por aquella comunidad en la que se han evidenciado más carencias, Castilla y León. La imputación de Montoro y su cúpula del Ministerio de Hacienda, hace recordar la corrupción de los populares más allá de los juicios pendientes de la Gürtel, Kitchen o Púnica, e iguala por lo bajo la nueva corrupción de Ábalos y Santos Cerdán. No es que se contrarresten, pero no mueven electorado de uno a otro lado. Los convencidos siguen estándolo y en los críticos solo suma para el desencanto o la aceptación de la corrupción como un mal inevitable.

En este nuevo escenario, en el que Vox da el sorpasso en las encuestas al PP en los votantes de hasta 45 años, augura un bifrontismo entre Sánchez y Abascal. Sánchez ha decidido volver con posiciones más izquierdistas relegando el debate territorial, veremos cómo se conjuga con la necesidad de Junts, y Feijóo en la oposición a todo, lo fía al ataque político al presidente del Gobierno. Insistirá en la asunción de gran parte de los postulados de los ultras europeos, en migración, en política internacional o contra la agenda medioambiental, mientras amplifica el me gusta la fruta, que corean algunos jóvenes en las fiestas patronales, en su versión más hardcore. Siempre va a haber quién les supere y si se trata de insultar, aplaudan más. Ayer mismo, Abascal reinventó el slogan en «chulo de putas» en medio del clamor de la reconquista en Vista Alegre.

