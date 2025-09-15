Sender en ‘Big Sur’

Durante mucho tiempo estuve fascinado por un triángulo literario tan rico como audaz, el que en su día, a partir de los años treinta del pasado siglo, formaron Henry Miller, Lawrence Durrell y Anäis Nim. Creí haberlo leído todo de ellos, pero el otro día cayó en mis manos Big Sur, de Miller, que me faltaba, y lo he disfrutado este fin de semana. Leyéndolo al sol, como a él le hubiera gustado, no en vano lo escribió bajo el sol de California, en una cabaña que daba al Pacífico, en los agrestes, casi salvajes parajes (entonces) de lo que llamaban «gran sur». Allí se refugió Miller después de haber escrito Trópico de cáncer y Sexus, libros prohibidos en su país, Estados Unidos, y en otros muchos. En California seguiría escribiendo sin parar y recibiendo a bohemias amistades y a lectores clandestinos que habían conseguido ejemplares de sus obras y querían conocer al genial escritor. Miller practicó desde un principio un vitalismo exacerbado que conectaba muy bien con el espíritu de Thoreau o de Walt Whitman, entroncándose a aquellas corrientes desinhibidas o liberadoras del puritanismo yanqui y proponiendo una suerte de celebración universal de la alegría, la imaginación y la libertad. La fiesta de vivir incluía, para él, un festín diario de libros y música, una buena ración de arte y conversación, así como todos aquellos goces de los sentidos susceptibles de enriquecer su universo narrativo. Estamos, además de ante uno de los grandes novelistas del siglo XX, frente a un formidable crítico y conocedor de su época.

Por eso, cuando Henry Miller se refiere en las páginas de Big Sur a la literatura española, y afirma que el novelista más importante de la generación de Federico García Lorca fue Ramón J. Sender, habría que hacerle un poco de caso.

En especial, los autores de los manuales que estudian en sus colegios e institutos los adolescentes aragoneses, y donde ni siquiera se les cuenta que el mejor escritor español del siglo XX —Sender— y el mejor director de cine español de todos los tiempos —Luis Buñuel— nacieron y se formaron en Aragón y lo representaron en medio mundo.

Tampoco, supongo, se les hablará de Henry Miller. ¿Para qué?

