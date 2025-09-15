Los principios de que la Justicia es ciega o el de la división de poderes de Montesquieu son tan invocados como incumplidos (cada vez más). De hecho, en nuestro tiempo los golpes de Estado ya no los protagonizan los militares -queda muy grosero en TV y redes-, sino las togas. Para conocer cómo opera este perverso y orquestado mecanismo del lawfare aconsejo ver el documental Lula (2024), de Oliver Stone. Al actual presidente brasileño le montaron el caso Lava Jato (autolavado) que acabó con sus viejos huesos en la cárcel en 2017. Un año después, Sergio Moro, el magistrado que instruyó la causa fue investido ministro de Justicia por Bolsonaro, aunque finalmente éste acabó procesado y Lula exonerado. En la exmetrópoli Portugal Antonio Costa tuvo que dimitir como primer ministro por una acusación que luego quedó en nada; resultado: en las subsiguientes elecciones ha ido ganando la derecha y la ultraderecha se ha equiparado en votos al Partido Socialista. En España estas prácticas se resumen en el caso de un investigado –por dos delitos fiscales y otros presuntos de corrupción en negocios y administración desleal– que concita menos foco mediático e insidia togada que el Fiscal General que supuestamente filtró unos correos electrónicos sobre el caso… Se entiende si el primero es la pareja de Isabel D. Ayuso y el segundo un «compinche» del «presidente que está destrozando España». Semejante dislate se explica porque la judicatura ha mantenido no pocas de sus tradicionales inercias oligárquicas y endogámicas que no se cortocircuitaron durante la Transición. El resultado es un poder togado muy corporativista y escorado a la derecha. El PP, durante sus gobiernos, se encargó de fomentar y premiar sistemáticamente a sus magistrados afines (tentación en la que también cayó el PSOE) y cortocircuitar el CGPJ cuando no gobierna. Esta anomalía se resolvió justo hace un año, pero la derecha coló a la mayoría gubernamental una presidenta del citado órgano y del Tribunal Supremo mucho más corporativista que progresista; y así seguimos, con muchos togados haciendo política, casi siempre en la misma dirección, pero no hay lawfare, qué va. Por encima de muchos magistrados decentes, esta elite conservadora y salvapatrias reclama –solo cuando gana la izquierda– un gobierno de los jueces para sus órganos, al margen de los resultados electorales. La Constitución que tanto dicen idolatrar establece lo contrario: la supeditación del tercer poder al primero (el legislativo, el parlamento). Da igual, la carcunda y sus altavoces siguen procesionando a Montesquieu en un descomunal ejercicio de cinismo

