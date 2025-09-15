El 7 de octubre se cumplen veinte años desde que el entonces Consejo de Ministros, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acordaba la creación de una nueva y quizá atípica unidad militar: la UME (Unidad Militar de Emergencias), cuyas funciones, en una composición que incluía a miembros de los tres ejércitos españoles bajo un único mando, consistía en intervenir en situaciones de riesgo, catástrofe o calamidad en el territorio nacional, y ocasionalmente en el extranjero.

Debo reconocer que el crear dentro de las Fuerzas Armadas una unidad de este tipo fue para muchos, yo reconozco que estaba entre ellos, algo incomprensible y que veíamos ajeno a las funciones de los ejércitos, quizá desde una concepción anclada en un tipo de fuerzas armadas únicamente dedicada a aspectos bélicos o de preparación para la guerra, como se nos enseñaba en las academias y escuelas militares de nuestra época, concepción ajena a cuestiones de protección civil o en torno a la protección de la sociedad civil como ahora se planteaba.

Dicha errónea concepción (ahora lo tengo claro) ignoraba que la propia Constitución española de 1978, cuando define en su artículo 8 las funciones del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire (algún día habrá que estudiar si la denominación ampliada: «y del espacio» es constitucional), establece entre otras el «...apoyar situaciones de grave riesgo y catástrofe». Y es que las actuaciones de nuestros ejércitos en situaciones de emergencias civiles era algo, si bien esporádico y no siempre reglado, normal, a cargo de unidades no específicamente a ello dedicadas, e incluso, y el claro ejemplo es el actual 43 Grupos de Fuerzas Aéreas, que desde 1971 viene desplegándose cada año con sus «botijos apagafuegos» en verano por toda España, sí encargadas precisamente de funciones no puramente militares.

Actualmente, veinte años después, es una realidad que la UME y sus más de tres mil miembros se ha convertido en una pieza clave en el complejo entramado de protección civil y lucha contra las consecuencias de los cada vez más frecuentes fenómenos naturales (o no tan naturales), que nos afectan: inundaciones, grandes nevadas, pandemias, incendios forestales, etc.

Su dual dependencia de Defensa e Interior, y el estar integrada por miembros de los tres ejércitos, bajo la unión de su tradicional boina amarillo-mostaza, es una singularidad que en modo alguno, y a las pruebas me remito, afectan a su gran eficiencia y eficacia.

Me comentaba un político aragonés, con responsabilidades en materia de emergencias, con motivo de la gran crecida del Ebro de 2018, su satisfacción ante el poder acudir en esos casos a la UME, que no era únicamente en razón de sus grandes medios personales y materiales (la inversión pública en las dotaciones de la unidad ha sido en los últimos años muy importante, a veces con queja de tras unidades militares), sino también en aspecto menos tangibles, incardinados precisamente con su carácter de fuerzas militares: su disciplina, disponibilidad, rápida respuesta y obediencia debida, lo que hacia que, como me decía el mencionado político: «cuando están ellos, sabemos que las cosas van a funcionar»

