Estoy de acuerdo con Óscar Puente. No hay polarización en España. Ese es un discurso promovido por las derechas y los equidistantes. Lo que hay es un estado de agresión permanente contra la izquierda que tampoco es nuevo pero que cuanto más tiempo pasa sin conseguir su objetivo, que no es otro que acabar con Pedro Sánchez y el Gobierno progresista, más nerviosos se ponen. Porque ya saben: España es suya por la gracia de Dios y es antinatural que los desarrapados lleguen al poder. Les da igual que sea por medios estrictamente democráticos, como así fue, gracias a una mayoría parlamentaria y tal como establece la Constitución.

Les da igual porque la Constitución y la misma Democracia no son sino instrumentos para conquistar el poder y si no sirven para eso son prescindibles. Por eso se deslegitima a este Gobierno desde el primer día. Por eso se deshumaniza al adversario insultándole. El "hijo de puta"que le soltó al presidente del Gobierno en sede parlamentaria rompió todas las reglas de la educación, del respeto y de la inteligencia. Pero ¿qué vamos a esperar de una señora como esa, prototipo de lo peor de la política si más bagaje intelectual que sus chascarrillos?

Que Feijóo y toda su banda de mediocres gamberros y deslenguados que le rodean, se apunten también a lo de "me gusta la fruta" y "cavar fosas" nos habla de personajes que no están a la altura, que no tienen proyecto para España, que no tienen capacidad más que para agredir y decir que no a todo y mimetizarse con la extrema derecha de la que ya no se distinguen. Hay gente preocupada por los okupas, por los que presuntamente les pueden "okupar" sus propiedades y lo grave no es esa "okupación" sino la de los cerebros. Los de todos esos beodos de alcohol y odio que gritaban este verano insultando al presidente del Gobierno.

El insulto es muy fácil. Y es muy fácil responder. Pero el paso siguiente ¿cuál es?, ¿la agresión física? ¿A dónde quiere esta gente llevarnos a los españoles? ¿Alguien va a poner fin a tanta violencia verbal del PP y de Vox? "En democracia la violencia no tiene justificación", afirma Feijóo. ¿Y la violencia verbal, sí?

