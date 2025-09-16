El fiasco de la Vuelta a España

La suspensión de la etapa final de la Vuelta como consecuencia de las masivas protestas propalestinas que se desarrollaron el domingo en Madrid ha agravado, si cabe, la bronca política española. No puede decirse que en los últimos tiempos el debate entre los líderes políticos haya sido templado, porque hace ya mucho que la discusión se instaló en el terreno del insulto, pero en las últimas 48 horas el nivel de agresividad ha aumentado todavía más. Es cierto que la masacre a la que el Gobierno israelí está sometiendo a la población civil de Gaza es absolutamente insoportable, como también lo es que no es esta la primera ocasión en la que se utilizan acontecimientos deportivos o certámenes internacionales para denunciar la actuación de algunos gobiernos. Y esas protestas son legítimas. Sin embargo, para visibilizar el rechazo a las muertes en Gaza que comparte gran parte de la sociedad española hubiese bastado con la simple coincidencia en las calles de Madrid de ciclistas y manifestantes, unos y otros en el espacio que les correspondía, visibilizando esa imagen a escala internacional. Pero lo que se mostró al mundo fue otra cosa muy distinta, un simple y puro boicot a una competición deportiva, sin que un despliegue policial pudiera impedirlo. Una imagen que puede tener un coste en la capacidad de España de organizar competiciones deportivas internacionales.

El nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición surge precisamente de las posiciones expresadas ante esa cuestión. Los portavoces del PSOE y del Ejecutivo no han condenado el sabotaje a la Vuelta y niegan que se produjeran actos violentos durante las concentraciones. El presidente Sánchez se felicitó del éxito de las convocatorias antes, es cierto, de que se produjeran las interrupciones que impidieron el final de la etapa. Pero al hacerlo sin detenerse a advertir de la necesidad de que estas fueran compatibles con el normal desarrollo de la prueba y con la seguridad de los corredores se hizo responsable de lo sucedido. Ese fue seguramente su principal error y el que, a juicio de la oposición, le convierte en cómplice de lo ocurrido. Porque el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y con más acritud la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostienen que en las manifestaciones hubo violencia y que esta fue alentada por Sánchez.

Es cierto también que un amplio despliegue policial se dispuso bajo la premisa de garantizar tanto el derecho a la manifestación y el desarrollo de la prueba. Pero si era esa la intención sincera del despliegue diseñado por Interior, se saldó con un fracaso por el que no parece que haya tenido necesidad de hacer autocrítica alguna.

Lo que sí parece claro es que las palabras de Sánchez pretendían movilizar y cohesionar el espacio de la izquierda en una estrategia de polarización política que cree beneficiosa para sus intereses y a la que tampoco es ajeno el PP, aunque en este caso Alberto Núñez Feijóo haya procurado mostrar un discurso mucho más equilibrado que el de algunos de sus correligionarios. El Gobierno necesita reforzar sus apoyos sociales ante el creciente acoso judicial y político y a los populares ese terreno de juego también parece venirles bien. Sería bueno, no obstante, que asuntos de tanta gravedad como la matanza de civiles en Gaza se mantuvieran fuera de la batalla partidista interna.

Suscríbete para seguir leyendo