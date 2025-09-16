¿Son ‘sociales’ los presupuestos autonómicos?

Casi seis de cada diez euros del presupuesto de las comunidades se destinan a las políticas sociales de su competencia exclusiva: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Tres de los cuatro «Pilares del Bienestar», junto al Sistema de Garantía de Rentas (pensiones, subsidios y IMV), básicamente de competencia estatal.

¿Es mucho o es poco? Lo cierto es que no existe ningún gobierno que no alardee de "lo sociales" que son sus presupuestos y cada año suelen calificarlos como "los más sociales" que ha tenido su comunidad. ¿Es cierto o es pura retórica?

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales venimos analizando los presupuestos de las comunidades desde el año 2007, siempre con datos que publica el ministerio de Hacienda y que, en consecuencia, se nutren de fuentes oficiales de las propias Comunidades, de los presupuestos ejecutados, es decir, lo que realmente se ha gastado.

Con esos datos, lo cierto es que las comunidades autónomas destinan cada vez menor porcentaje de su presupuesto a las políticas sociales de su competencia, Sanidad, Educación y Servicios Sociales: si en 2010 dedicaban a ellas más dos de cada tres euros (67,4%), en 2024, algo menos de la mitad, 59,1%.

Esta tendencia se ha agudizado en 2024, donde los presupuestos de las Comunidades aumentaron en 9.753 millones de euros y, sin embargo, el destinado a estas políticas sociales se redujo en 2.364 millones.

Por supuesto, existen notables diferencias entre las comunidades: Madrid, con 2.703 € por habitante y Cataluña, con 2.941, son las que menos invierten en políticas sociales. Navarra, con 4.500 €, País Vasco, con 4.344 €, y Extremadura, con 4.124 €, son las que más. La media fue 3.271 € por habitante, de los cuales 1.717 € corresponden a Sanidad (52,5% del gasto social), 1.127 € a Educación (34,4%) y 433 € a Servicios Sociales (13,1%)

Tampoco es similar la evolución del gasto en cada Sistema: Sanidad ha pasado de 36,4% del gasto autonómico en 2010 a 30,9% en 2024. Educación, de 23,9% a 20,3%. Servicios Sociales es el único que ha aumentado, de 7,1% en 2010 a 7,8% en 2024, por el impacto de la atención a la dependencia.

En Aragón, ¿vamos a mejor o a peor?, ¿y cómo estamos en comparación con el resto de Comunidades?

Somos las 12ª comunidad en porcentaje que destinamos a estas políticas sociales, dos décimas por encima de la media (59,3%). Y la 9ª en gasto por habitante, con 3.581 €, frente a 3.277 € de la media.

Sanidad es la política social en la que ocupamos la posición más destacada: con un 34,1% del presupuesto (30,9% de media estatal) y 2.059 € por habitante (1.717 de media estatal) ocupamos en 5º lugar en el ranking de comunidades. Ha incrementado en medio punto porcentual su significación en los presupuestos del Gobierno de Aragón en 2024 (34,1%) respecto a 2019 (33,6%), pero se ha reducido siete décimas en 2024 respecto a 2023 (35,5%).

Educación, con seis décimas menos, de 19,4% en 2019 a 18,8% en 2024, y también seis décimas menos que el año anterior (19,45 en 2023) ocupa el puesto 12º en porcentaje del presupuesto y el 8º en gasto por habitante, con 1.136 € (1.127 € de media)

Servicios Sociales es la política social que más se ha recortado en Aragón en este periodo, pasando de 7,5% de su presupuesto en 2019 a 6,4% en 2024. Aunque registra un incremento en 2024 respecto al año anterior (+0,47 puntos) sigue ocupando las últimas posiciones en el ranking de comunidades: el 15º lugar en porcentaje del presupuesto y el 13º en gasto por habitante, con 386 € (433 € de media estatal). Es, así mismo, la comunidad que menos ha aumentado este presupuesto en los últimos 5 años, tanto en % sobre el total (+14,1% frente a +51,8% de media), en millones de euros (+63,9 millones) y en gasto por habitante (+42,3 € frente a +141 € de media)

Por cierto, en 2024 el coste de la deuda (intereses y amortización) se ha reducido en 205 millones de euros respecto al año anterior, pero supone el 15,2% del presupuesto total del Gobierno de Aragón, con un coste de 1.233 millones de euros, más de la mitad del presupuesto que se dedica a Sanidad, casi lo mismo que se dedica a Educación, y casi el triple de lo que se dedica a Servicios Sociales.

Si la reducción del coste que supondría la quita de 2.000 millones de euros de la deuda del Gobierno de Aragón pudiera destinarse a reforzar políticas sociales en Sanidad, Educación y Servicios Sociales (dependencia), sería una gran noticia. Para ello, esta "quita" debería ir acompañada de los cambios normativos necesarios para que ese ahorro pueda dedicarse a incrementar los presupuestos de estas políticas sociales.

