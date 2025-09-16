A vueltas con la Vuelta

El monumental lío político-deportivo que se ha organizado con la Vuelta Ciclista a España habría sido fácilmente evitable de haberse impedido participar al equipo israelí. Lo que hubiera sido, desde mi modesto punto de vista, la decisión correcta.

Cuando, hace apenas un mes, empezó la carrera española (tercera en importancia del calendario mundial, con un seguimiento de muchos millones de aficionados y espectadores), su gobierno, el del letal Netanyahu, había asesinado ya a más de 60.000 personas. Entre las cuales, hay que lamentar el exterminio de unos 20.000 niños y niñas tan inocentes como la mayoría de las víctimas. Teniendo en cuenta que ninguno de esos ciclistas hebreos, al presentarse en la salida de la Vuelta a España, condenó, ni siquiera lamentó tales hechos criminales, ¿por qué ayudarles a blanquear su imagen permitiéndoles participar en competiciones deportivas internacionales de alto nivel?

Igualmente deberían tomar medidas las instituciones europeas y españolas con respecto a las actividades musicales, culturales o artísticas de aquellos músicos, escritores o artistas judíos que muestren complacencia o indiferencia frente al genocidio del pueblo palestino llevado a cabo por sus soldados con la fría determinación de una limpieza étnica. Prohibiéndoles beneficiarse de las programaciones europeas, de los festivales españoles, de la difusión internacional, se castigará su complicidad y se evitarán nuevos altercados.

¿Acaso no se tomaron estas y otras muchas medidas contra Rusia en cuanto invadió Ucrania? ¿Qué diferencia hay entre la agresión rusa y la matanza de gazatíes? ¿Por qué a Israel no se le sanciona en los foros comunitarios?

Obviamente, sin salir de la esfera gubernamental, del statu quo, por la influencia de los lobis judíos en Estados Unidos, en las grandes capitales europeas y en otros ámbitos geo-políticos. El miedo a perder su ayuda política o financiera frena muchas de las sanciones que, a buen seguro, se habrán planteado en otros tantos consejos de ministros, sin llegar a ver la luz.

Distinta y clara es la posición de las derechas, favorables a la expansión de Israel frente a los dominios islámicos a costa de (además de la eliminación de terroristas) un masivo sacrificio de vidas humanas. Ellos sabrán por qué...

