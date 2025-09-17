El cine español, como la literatura, viene tiñéndose de una corriente de realismo, que ciertamente tiene seguidores. No siendo yo fanático de esta manera de contar o filmar, debo reconocer que sus aportaciones cubren un hueco importante, aquel que llena o rellena el reflejo de cada realidad observada bien con la pluma, bien con la cámara. Ya lo dijo Stendhal: la literatura es un espejo al borde del camino. El cine, también.

Dichas prácticas y enseñanzas las pone en valor Carla Simón en una nueva muestra de cine realista o neo-realista: Romería. Su anterior película, Alcarràs, me interesó y aburrió al mismo tiempo (no es otra mi relación con la realidad). Ahora, en Romería, me he aburrido un poco menos y me ha interesado la historia un poco más (prueba de que la directora ha jugado hasta cierto punto con la subjetividad narrativa).

Básicamente, Romería (título que, en apariencia, no guarda relación con la historia), cuenta la de una adolescente que viaja a Galicia en busca de sus padres biológicos, de los que casi nada sabe. A lo largo de la película irá reconstruyendo su pasado con ayuda de un diario de la madre y de los testimonios de la familia del padre, un clan de acomodados armadores de Vigo, con una magnífica casa al borde de la ría, pero asimismo con demasiados secretos que ocultar.

Uno de ellos era la condición de adicto del hijo muerto, el padre de la jovencita que ahora investiga su vida y busca recuperar su recuerdo, información y consuelo. La heroína se lo llevó, así como a su pareja (la madre de la chica), así como a otros amigos comunes, o como a tantas amistades nuestras de los años ochenta, cuando el jaco entró arrasando en una España desinformada, inocente, abierta a experimentar con sustancias que liberaban la mente pero que podían secuestrar el cuerpo en una cárcel mortal. Aquellos dramas, los de miles de españoles que perdieron la vida a manos del «caballo», reviven ahora en Romería, junto con un estudio de la juventud enfrentada a la soledad y a la ausencia. Pero con final feliz.

Suscríbete para seguir leyendo