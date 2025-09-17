Las fiestas del Pilar buscan un nuevo récord

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presentó ayer la programación de actos de las próximas fiestas del Pilar que, según aseguró, serán «las más grandes de la historia». Es probable que congreguen a más zaragozanos que nunca en la calle y en los escenarios previstos, aunque eso dependerá de factores como el meteorológico y estará condicionado por un calendario que apunta a más visitantes el último fin de semana porque el 12 de octubre cae en domingo y el día festivo se traslada al lunes.

Serán, en definitiva diez días de actividades para todos los públicos en los que no habrá cambios respecto a los escenarios que se han previsto instalar ni en la variedad de los actos que incluye esa programación, salvo un nuevo Tragachicos, bautizado como León Garganchón, y alguna cita curiosa como unos fuegos artificiales silenciosos para favorecer la inclusión.

Zaragoza parece haber dado con la fórmula del éxito en ediciones anteriores y para este año ha decidido no arriesgar demasiado, porque siempre se ha dicho que lo que funciona es mejor no tocarlo. O eso traslada en unos mensajes que siempre que el ayuntamiento se refiere a sus fiestas suelen ser grandilocuentes y con una buena dosis de confianza en el éxito posterior. Para comprobarlo habrá que esperar al día 14, pero estos próximos Pilares se presentan como una cita más necesaria que nunca, con tanta bronca política y tensión acumulada en otros tantos asuntos que salpican la vida municipal.

Al menos no habrá huelga en el transporte público, un clásico que ha dejado de tener presencia en las fiestas, favoreciendo una movilidad que siempre es complicada en estos días de máxima afluencia, especialmente hacia el centro y hacia el recinto de Valdespartera, donde un año más se ubicará, pese a la contestación vecinal, el gran escenario alternativo al del Pilar, epicentro como siempre de la programación. Allí abrirán sus puertas el Espacio Zity y las ferias, con una programación propia que siempre parece ofrecer más quilates siendo de pago, al igual que los conciertos del pabellón Príncipe Felipe, que los espacios donde la música sí está al alcance de todos los bolsillos.

La descentralización de la programación pilarista sigue siendo una asignatura pendiente en la que se sigue trabajando, y se han dado pasos al frente en los últimos diez años, pero todavía son limitados para lo que se pretende, no saturar los grandes escenarios tradicionales (ni a los vecinos que residen cerca de ellos). Diversificar la oferta y repartirla por todos los barrios para que todos los públicos puedan elegir y distribuirse por varios espacios a veces puede parecer una utopía, o quizá es que entraña demasiados riesgos y nadie quiere exponerse a recibir una mala nota en la encuesta de satisfacción. Tampoco la movilidad en la ciudad está suficientemente preparada para conectar con cualquier zona con una oferta que traslade a miles de personas en pocas horas.

Y el Parking Norte hace años que no está disponible, este año ocupado por un Ibercaja Estadio que cuando juega el Real Zaragoza también exhibe las costuras de esta zona de la cuidad. Pero al final Zaragoza y sus vecinos quieren pasarlo bien y este año tienen más de mil actos para intentarlo de nuevo, del 4 al 13 de octubre. Aunque Vox se empeña en ser protagonista con el veto que ha querido imponer a la elección de Casa Palestina como hija predilecta de la ciudad, un reconocimiento más que merecido antes incluso de ser víctimas del genocidio perpetrado por Israel a la vista de todo el planeta. Se encontrarán más cómodos con el León Garganchón.

