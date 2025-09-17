Ni de izquierdas ni de derechas

Las noches en que mis hijos se duermen pronto, me siento delante del televisor para evadirme un rato. A veces caigo en alguna serie de ficción; otras, en La Revuelta, el programa de TVE que conduce David Broncano. La semana pasada, Broncano entrevistó a Mariló Montero, mezclando el costumbrismo más patrio con las bromas habituales del programa; y la cosa habría podido quedar ahí si Mariló no hubiera ido con ganas de poner una pica en Flandes, acusando a La Revuelta –y a la televisión pública– de tener un sesgo marcadamente de izquierdas.

Tras un breve debate sobre la tauromaquia, tanto el presentador como un espectador esgrimieron un argumento: «hay cosas que no son en sí mismas de izquierdas ni de derechas», sino de puro sentido común, como la necesidad de investigar enfermedades raras o la lucha contra los incendios forestales.

Ahí quiero detenerme hoy: en ese fragmento del programa.

Porque esto sucede, además, en un momento en el que dos palabras se han colado en el centro de las tertulias: politización y polarización. Se invocan a diestro y siniestro y, a mi juicio, a menudo se usan para menospreciar el contenido de los mensajes sin analizar su pertinencia.

Estos últimos días hemos visto cómo las protestas contra la participación del equipo israelí en La Vuelta ciclista subían de tono. Comprensible, si se me pregunta, habida cuenta del genocidio que comete dicho país contra los palestinos y de la, hasta ahora, nula respuesta internacional.

Las comparaciones, además, son odiosas: tenemos reciente el recuerdo de cómo se posicionaron los países europeos contra Rusia cuando invadió Ucrania, prohibiendo su participación en Eurovisión o en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ahora parece imponerse el «ancha es Castilla», y ha tenido que ser la calle la que fuera sacando los colores a los dirigentes, obligándoles a posicionarse ante unos hechos cada vez más desgarradores: 63.000 palestinos muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar; la mitad, menores de edad.

Y, poco a poco, los dirigentes lo van haciendo: unos, como Pedro Sánchez, recogiendo el clamor creciente y tomando la delantera en cortar lazos con Israel; otros, como Ursula von der Leyen –nada sospechosa de ser una «progre»–, proponiendo la suspensión parcial del acuerdo comercial con el país sionista. Mientras, otros como el alcalde de Madrid niegan el genocidio con el argumento de que «el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial». Como si eso impidiera que el actual presidente Netanyahu esté haciendo con los palestinos lo mismo que hizo el régimen nazi con los judíos: encerrarlos y aniquilarlos por tener una religión distinta y considerarlos inferiores. Como si no hubiera habido otros genocidios en la historia reciente: el exterminio de tutsis y hutus moderados en Ruanda, los crímenes de los Jemeres Rojos en Camboya, la masacre de Srebrenica en Bosnia o la matanza de yazidíes en Irak y de rohinyás en Myanmar.

Pero lo que más me enfada es la manera en que algunos deslegitiman las protestas utilizando el término «politización». «Es violencia política no dejar que una competición deportiva termine», dijo el lunes Feijóo, culpando directamente a Pedro Sánchez y, de paso, tachando de sanchistas a todos los que públicamente participan de ellas. Y como, según ellos y sus medios acólitos, son protestas del PSOE o de las izquierdas pues ya ni se escucha lo que dicen.

Pues miren, no. Que haya partidos que se sumen a lo que brama la calle –o que los políticos, por fin, comiencen a escuchar lo que se grita en las manifestaciones (o a contar manifestantes y comprobar que les cuadra electoralmente asumir sus peticiones)– no invalida nada.

Y, en el caso de La Vuelta, comprender y empatizar con el enfado y la frustración que provoca en la gente la falta de respuesta internacional de quienes pueden darla –los mandatarios–, y el trato casi complaciente con Israel, ante el sufrimiento televisado del pueblo palestino no hace las consignas menos dignas. Todo lo contrario. Dignifica –y mucho– a España.

Porque, por mucho que algunos se empeñen en deslegitimar hablando de «politización» cuando escuchan que «hay que invertir más en sanidad e investigación» o que «la matanza de familias palestinas a manos de Israel es un genocidio», lo cierto es que gritarlo no te convierte en rojo, ni en sanchista o podemita, ni en antisemita. Te convierte, en todo caso, en un ser humano con corazón.

