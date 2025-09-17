¿Quién mató a Pedro Arbués?

En el Aragón de los Reyes Católicos (hablamos del último cuarto del siglo XV) no se vislumbraba ningún peligro que anunciara un probable desmembramiento total o parcial del territorio aportado por el monarca, nacido en Sos, al conjunto de la Corona. Pero al rey Fernando le faltaba algo que le permitiera también ejercer su poder de hecho y no simplemente de una forma protocolaria y poco efectiva en el conjunto del suelo aragonés, pues el reino se le presentaba como un armazón impenetrable tras el que se guarecían sus propias Cortes, sus propios Fueros y su no menos singular Justicia. Sin embargo, ¿cómo? y ¿por qué medio? lo querían conseguir solo los reyes, en principio, lo sabían.

Y aquí está la respuesta: la Inquisición castellana. La excusa religiosa se mostraba ideal para la penetración en los ámbitos deseados, el económico y, sobre todo a mi entender, el político. Los judíos, o más bien los judeoconversos, porque judaizantes auténticos no pasaban de unos pocos clandestinos, iban a ser el chivo expiatorio y los inquisidores, por su parte, el instrumento de un objetivo muy bien programado.

Tras este contexto histórico se van a encadenar una serie de hechos que derivarán en el encumbramiento inquisitorial de Pedro Arbués. Así, un 23 de febrero de 1483, el papa Sixto IV permite la instauración de la Inquisición en Aragón; el 17 de octubre del mismo año fray Tomás e Torquemada, Inquisidor General de Castilla, lo va a ser también de Aragón, Cataluña y Valencia. Los acontecimientos se van concatenando, para llegar finalmente a un 4 de mayo de 1484, fecha elegida por Torquemada para nombrar Co-Inquisidor de Aragón a un hijo de Épila, Pedro Arbués; este querrá rehusar tan inesperado cargo, pero las presiones, por un lado, y su sentido del deber, por el otro, harán inevitable su acatamiento definitivo. La responsabilidad contraída, objeto de un estudiado complot, le costará la vida…

Lo cierto es que ante la introducción de la Inquisición en Aragón a los judeoconversos aragoneses les entró el miedo en el cuerpo. Su enmienda al cristianismo no era garantía de nada. La sangre judía y, sobre todo, la rapidez para toparse con la prosperidad les hacía estar siempre bajo la sombra de la sospecha. Además, cualquier vecino rencilloso podía acusarles de cualquier cosa y seguir escondido en el anonimato, pues tal era el carácter de tan siniestro tribunal. Tal deriva conllevaría reuniones en casas de significados y ricos conversos: Luis de Santángel, Jaime de Montesa, Juan de Pero Sánchez...

Este último, al tener un hermano tesorero del rey (Gabriel Sánchez), aireaba los rumores de extrañeza existentes en la Corte respecto al hecho de no producirse el asesinato de algún inquisidor en Aragón. A mediados de julio de 1485 ya no había marcha atrás. Los tres elegidos para organizar la conjura: Juan de Pero Sánchez, su hermano Guillén Sánchez y Luis Santángel aceptaron tan siniestra conjura. La elección de los asesinos llevaría su tiempo, debido, en parte, a que la pequeña ciudad de Zaragoza de finales del siglo XV, no superaba los 20.000 habitantes. Finalmente, siete fueron los inducidos por el precio de 1.000 florines por matar al canónigo epilense.

Pedro Arbués no solía fallar con la cita de los maitines que todas las noches tenían lugar en la catedral de La Seo. A diferencia de Torquemada, no llevaba escolta; sus únicas defensas las constituían un escueto casco, una coraza corporal y una pequeña lanza de media asta. En la madrugada del 15 de septiembre los ejecutores del complot entraron por las dos entradas de la catedral, y Arbués objeto de múltiples cuchilladas; dos días después moriría exhalando sus últimas palabras: Loado sea Jesucristo, que muero por su Santa Fe.

El atentado en sí mismo produjo una serie de agitaciones y alborotos populares bajo una consigna clara: Al fuego los conversos que han matado al inquisidor... El rey Fernando (en todo momento al corriente por el gobernador Hernández de Heredia) no desaprovechó tan brusco cambio de postura del común de Aragón, tomó el Tribunal bajo su patrocinio y lo dotó de una nueva sede con una mayor significación simbólica: la fortaleza real de la Aljafería. Y entre los años 1486-1488 se llevaron a cabo 31 autos de fe y 64 ejecuciones en Zaragoza.

Pedro Arbués asesinado. La Inquisición establecida en Aragón. Los principales culpables eliminados. Estos son los principales resultados de cinco años de la Historia de Aragón.

