Aragón alza la voz contra el genocidio

La brutalidad del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza ha comenzado a movilizar a la sociedad española y ha acentuado la polarización política entre los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. El exterminio que está sufriendo la población gazatí es de tal calibre que el creciente malestar llevó a la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y al anuncio de que RTVE no participará en la próxima edición del festival de Eurovisión si lo hace Israel. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez, que es uno de los países europeos que han liderado el rechazo a los ataques a Gaza, ha anunciado que aprobará en cuestión de días el embargo de armas.

Las últimas decisiones de Netanhayu, la complicidad del gobierno de Estados Unidos y la inacción por parte de la Comisión Europea han llevado a una movilización ciudadana que se extiende como una mancha de aceite a escala global, donde las protestas comienzan a escucharse cada vez con más fuerza. Más si cabe después de que el pasado martes el gobierno de Netanyahu ordenara el asalto terrestre a la ciudad de Gaza, donde todavía se refugian cientos de miles de civiles con la única esperanza de que algún día acabe una pesadilla que ya ha costado la vida a más de 65.000 personas (muchos de ellos niños y civiles inocentes). Es como si en dos años se hubiera exterminado a los habitantes de una ciudad con más población que Huesca.

Pese a todo, los gazatís se niegan a seguir las órdenes israelíes de desplazarse debido al temor a posibles ataques durante el penoso camino, las precarias condiciones, la falta de alimentos en la zona sur y el temor a un desplazamiento permanente. Además, se agota el combustible y la reserva de alimentos no aguantará muchos más días porque Israel impide la entrada de ayudas. Todo ello ha llevado a Naciones Unidas a emitir un extenso informe en el que se subraya que lo que está sucediendo cumple con cuatro de las cinco condiciones para ser considerado un genocidio.

Ante este escenario, la sociedad aragonesa tampoco quiere mirar hacia otro lado. Todos los partidos políticos, salvo el PP y Vox, califican de genocidio la agresión israelí, si bien el presidente Azcón fue uno de los barones populares que con más contundencia condenó lo que está sucediendo en Gaza. Y la sensación en las instituciones y en la población aragonesa es de hartazgo, lo que demuestra que hacer política con hechos tan graves y tan irrefutables como el asesinato de miles de personas inocentes ­–algo que también ocurrió en el ataque terrorista de Hamás– solo demuestra falta de sensibilidad y empatía.

La humanidad siempre ha de estar en un estadio superior a la política y si eso no ocurre es que política ha llegado a un punto de degradación preocupante. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Mientras tanto, siguen muriendo personas en Gaza. Cada día. Y eso resulta insoportable.

Suscríbete para seguir leyendo