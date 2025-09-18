Propaganda política

El presidente popular ha declarado que TVE es un «aparato propagandístico» (del Gobierno Sánchez, se entiende), y que «de pública solo tiene el hecho de que la pagamos entre todos los españoles». Después de este esfuerzo intelectual, Alberto Núñez Feijóo ha debido quedar exhausto, porque Televisión Española viene siendo, en efecto, de manera constante e indubitada, una herramienta al servicio del poder.

Lo fue desde los tiempos del primer presidente de la Transición, Adolfo Suárez (quien, como casualmente, antes de presidir el ejecutivo dirigió Prado del Rey). El «ente» por excelencia sería igual y férreamente controlado después por Felipe González en sus sucesivos gobiernos de los años ochenta (a través de profesionales ideológicamente escorados, como Eduardo Sotillos). Lo mismo a partir de mediados de los noventa por José María Aznar, con su «comisario» Miguel Ángel Rodríguez.

José Luis Zapatero, verdad es, intentó una apertura y hasta creó una «comisión de sabios» para vigilar y proponer contenidos, pero en cuanto la deuda apretó y comenzó a bajar en las encuestas, volvió a las andadas. Rajoy mantuvo la política de puño de hierro y guante de seda, y Pedro Sánchez controla a distancia a presentadores y tertulianos con la vista puesta en las elecciones. Es lo normal, ¿no?

También lo son, hasta cierto punto y con una normalizada y cierta periodicidad, las críticas o protestas de la oposición, en este caso las de Núñez Feijóo. Que tienen fundamento, pues sus siglas –como también, en general, las del resto de la oposición– no suelen salir demasiado bien paradas... Teniendo en cuenta, ojo, que el PP está cometiendo errores de bulto. El más reciente, su absurdo apoyo a Israel, negando el exterminio planificado y televisado de todo un pueblo.

Pero, ¿cuál es la solución para que los españoles disfruten de un «ente público» limpio de polvo y paja? El líder del PP, al margen de sus descalificaciones, no ha lanzado, por el momento, ninguna. ¿Cómo se propone la derecha prescindir de los pesebres de Prado del Rey, conseguir que TVE pase a ser un modelo de apertura, pluralidad y transparencia democrática? Conozco utopías más realizables.

