Vicente Sanz Gaya: pregonero

Conocí a Vicente Sanz Gaya en junio de 1979, con motivo de la celebración de final de curso en la Escuela Familiar Agraria Montarrón, en el municipio de Épila. Aquel año lo invitamos para ejercer como presentador del acto festivo, en el que se organizaban actuaciones lúdicas, musicales y joteras. Acudían familias enteras procedentes de los pueblos de toda la redolada de Épila. Nos juntamos casi 500 personas. Vicente, entonces un joven veinteañero, espigado, buen mozo y con un derroche de simpatía que cautivaba a todo el auditorio, tenía el don de convertir la sobremesa en una explosión de alegría. Por eso, desde la dirección de la Escuela, le llamábamos todos los años como presentador y animador de la fiesta.

Hoy, en plenas fiestas patronales, el Ayuntamiento de Épila ha querido honrarlo designándolo como pregonero. Aplaudo esta decisión y me sumo a este homenaje con un sentimiento sincero, pues creo que le sobran méritos. Desde su adolescencia, junto a otros jóvenes del pueblo –hablamos de finales de los años sesenta– fue cofundador del Club de la Juventud, y presidente durante un buen número de años. Su liderazgo era reconocido con agrado por jóvenes y adultos; sus cualidades psicosociales, su actitud dinamizadora y su personalidad abierta y comprensiva lo acrisolaban como una persona con unas excelentes dotes sociales y comunicativas.

En el año 1974, Lisardo de Felipe, prestigioso periodista de Radio Zaragoza, se dio cuenta de las cualidades de Vicente Sanz y le propuso desempeñar la labor de corresponsal. Desde entonces ya no paró su actividad radiofónica. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los corresponsales más activos de la provincia. Trabajó con gran esfuerzo y sagacidad para buscar las noticias que se generaban en Épila y en las comarcas próximas. Así fue creciendo como periodista: la gente de los pueblos lo fue conociendo y su fama de corresponsal de la vida rural se acrecentaba, hasta tal punto que no solo era el presentador de cualquier evento o fiesta de su pueblo, sino que, también, le llamaban de otros lugares para presentar actos culturales y eventos diversos. Incluso llegó a presentar certámenes oficiales de jota en tres ediciones consecutivas promovidas por Zaragoza Cultural. Su vocación radiofónica le llevó a cofundar, junto a Martín Llanas Gaspar, entonces alcalde, la Radio Municipal de Épila, una de las primeras emisoras locales, que funcionó muchos años y llegó a tener una gran audiencia y prestigio.

Los méritos de Sanz Gaya no se circunscriben a su acción periodística en Radio Zaragoza, Radio Nacional y Aragón Radio. Además, su sentido humanitario lo llevó a ser delegado de la Hermandad de Donantes de Sangre desde 1974, labor que sigue desempeñando. También es presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, todo ello, sin descuidar a su familia ni su trabajo profesional como comerciante.

La figura humana de este epilense ofrece una variadísima riqueza. El paso de los años no ha mermado su talante acogedor, abierto, conversador y comunicador excelente, con un fino sentido del humor, respetuoso, siempre dispuesto a agradar a los demás, contagiando con su simpatía y su risa característica. Su humanidad está en consonancia con una de sus palabras favoritas: hermano. Cuando se dirige a los demás, siempre lo hace con este término fraterno, que sintetiza su filosofía de vida: todos hermanos, hijos de Dios. Por eso, cuando de forma cariñosa nos dirigimos a él, le llamamos: Hermano Vicente.

Termino este artículo con la convicción de que el Ayuntamiento de Épila ha hecho una buena elección al proclamar pregonero de sus fiestas patronales a Vicente Sanz, quien ha sido el altavoz de la vida rural. Así lo demuestran los reconocimientos sociales que ha recibido; de uno de ellos, en particular, se siente especialmente orgulloso: en Salillas de Jalón lo nombraron Hijo Adoptivo. Aprovecho para sugerir que el ayuntamiento considere la posibilidad de que, Vicente Sanz, una persona que ha dedicado su vida a pregonar a los cuatro vientos la vida y cultura de los pueblos rurales, reciba el mayor título que puede recibir un ciudadano epilense: ser nombrado Hijo Predilecto de Épila.

