Otro 19 de septiembre y ya son 15 sin ti. Dicen que el tiempo lo cura todo y no creo que sea del todo cierto, pero al menos deshace los recuerdos feos e instala en su lugar la luz de los días bonitos: una terraza sobre el mar, tu caminar seguro por Peña Forca, las cenas de los sábados cuando bajábamos a casa de la abuela por Independencia cantando Bella Ciao. Nos gustaban mucho las canciones italianas. Tú decías que nos liberaban de tanta mediocridad y a mí todo eso me daba igual: era tu energía con una pizca de rabia lo que hacía que todas cantásemos con fuerza, protegidas como estábamos por el coche y por nuestros secretos de familia, porque si venía con nosotras alguna prima no había Bella Ciao ni ninguna otra canción de lucha, solo esa familia que tenía la preciada intuición de ser feliz en un tiempo en el que la felicidad se moldeaba cuando las puertas se cerraban.

Sigue sonando tu voz. A diario. Y a diario alguien recuerda que te conoció en el colegio del Buen Pastor donde le diste clase; yo sé que no fuiste tú, que tuvo que ser por la edad tu hermano Miguel, pero no le digo nada, mataría su recuerdo y de alguna forma el tuyo. Muchos vienen de la mano de tus canciones y de esos conciertos que marcaron su vida en una España que se desperezaba de una larga dictadura y un Aragón que buscaba desesperadamente una identidad que paradójicamente se fusionó en tu Somos; a alguno lo trae tu poesía, los menos; el Canto a la Libertad siempre está y tu voz recorriendo España es alargada y perdura en esas sesiones en el Congreso de los Diputados que tanto amaste y tanto odiaste.

Pero lo más habitual que sucede, no sé si podrías creerlo, es que la gente nos pregunte: "¿qué pensaría Labordeta de todo lo que estamos viendo y escuchando?". Es una pregunta retórica que no tiene respuesta porque no estás aquí y lo más que podemos hacer es imaginar que despreciarías a Trump por ser todo lo que tú no eres y llorarías por Gaza como ya lo hiciste en otros momentos, mientras me explicabas que solo la creación de un Estado Palestino resolvería ese conflicto. Te fuiste, quizá, en el momento apropiado: con el Zaragoza en Primera División y Obama gobernando los Estados Unidos. Todo lo que ha venido después solo ha hecho que colocar peldaños para alcanzar el precipicio donde los hombres de negro nos quieren instalar para alcanzar la gran broma final.