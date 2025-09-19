Gaza: bombas contra la historia

Además de la constante pérdida de vidas, la catástrofe humanitaria que se está sufriendo en Gaza abarca otros muchos aspectos, entre los cuales no sería el menos trascendente el destrozo patrimonial con que va a saldarse este atroz conflicto.

Para comprender las referencias culturales que van a quedar aniquiladas no debe olvidarse que los actuales palestinos son descendientes de aquellos primitivos filisteos que con frecuencia -siempre en calidad de enemigos-, aparecían en la Biblia hebrea. Una etnia (para algunos historiadores, procedente del Mediterráneo, isla de Creta, concretamente) que ocupó las tierras de Canaán una vez se hubieron retirado los egipcios allá por el siglo XII antes de Cristo. Época en que la Edad del Bronce estaba virando hacia la Edad del Hierro. Con los nuevos metales se provocaron otras guerras y desplazamientos de población. Con una antigüedad de tres mil años fueron entonces detectados los primeros asentamientos israelíes. Su origen no está claro. Para algunos expertos, llevaban siglos languideciendo en el Sinaí, siendo muchos de ellos esclavos de los faraones egipcios. Para otros, las tribus hebreas nómadas se movieron hacia las ciudades cananeas de la costa, disputándoselas a los llamados «pueblos del mar»: los sherden, los cheker y los filisteos (o palestinos), en una lenta pero progresiva conquista hasta que el rey David consiguió unificar a las tribus hebreas en torno al 1.000 a. C y fundar la monarquía de la Beit David (Casa de David). En ese proceso, las cinco grandes ciudades de «la pentápolis filistea» (Asdod, Ascalón, Ecron, Gat y Gaza) habrían terminado por pasar a manos judías, pueblo vencedor que ocuparía sus ruinas y procedería a su refundación.

Todos esos «sitios» arqueológicos han sido excavados, hallándose en ellos valiosos restos de su pasado.

Todos, menos uno: Gaza.

Y ahora esta ciudad vuelta a destruir, pero arqueológicamente «virgen», amenaza con sepultar los secretos de su propia historia. Primero los túneles de Hamás y luego las bombas de Netanyahu habrán destruido vestigios milenarios de una epopeya común a los albores de la humanidad.

Para esto, además, «sirven» las guerras.

