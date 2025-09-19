Jugando al 'Tú la llevas' eléctrico

La publicación de los napas de capacidad para acceso de demanda en las redes eléctricas de las empresas distribuidoras ha originado una conmoción ya que el 83,4% de los nodos de dichas redes no tienen capacidad para proporcionar más potencia.

Ha habido múltiples reacciones (ninguna positiva) desde diferentes sectores que se han asemejado al juego de «tú la llevas» en versión electricidad, en el que la responsabilidad va pasando de unos a otros y vuelve, sin que a nadie le falte razón (ni la tenga toda).

Podemos comenzar citando al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ha precisado que ya se había concedido potencia adicional en la red equivalente a conectar otra España entera. Si no entiendo mal, parece achacarse el colapso a que hay muchos proyectos empresariales que desean desarrollarse en España. Sinceramente, me alegraría (y a quién no) que todos los problemas fueran cono ese.

En ese lado encontramos los centros de datos, potenciadores de la nueva economía digital, y auténticos devoradores de energía, que han lanzado el aviso de que múltiples futuras inversiones millonarias peligran por la falta de potencia firme para conectarse a la red. Y parece que van en serio. Tú la llevas.

No ha faltado quien ha señalado (muy oportunamente) que de la inversión en redes eléctricas prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la década 2021-30 (documento que en principio e idealmente rige nuestra política energética) solo se ha ejecutado un 20% aproximadamente en la mitad del período ya transcurrida.

Ante esto, el MITERD recoge el guante y pocos días más tarde anuncia que eleva un 62% el límite máximo de inversión que aplica a la red de transporte y distribución con el objeto de aumentar la capacidad en las mismas.

Por su parte, las distribuidoras ya llevan tiempo lanzando el mensaje de que no solo tienen limitada por ley la inversión máxima que pueden acometer, sino que, tema más importante, la retribución de la misma es bastante inferior a los estándares de otros países del entorno, lo que hace poco atractiva la inversión en nuestro país y provoca que sean más rentables proyectos en otras localizaciones. Es decir, juegan a «saltar a la comba» al ritmo que les marca el regulador, pero aplicando la lógica de mercado de la actual economía globalizada.

La CNMC, que es responsable de fijar dicha retribución y cuya reciente propuesta no satisface a las compañías, ha dado algún dolor de cabeza al Ministerio porque parece no haber visto las indicaciones del mismo y no favorece la electrificación de la economía que promulga éste, hace cono que no ve nada. Como si en vez de jugar al «Tú la llevas» estuviera jugando a «La gallinita ciega». Cuando le toque, anticipo que dirá que intenta mantener los peajes de la red contenidos y que la retribución es más que suficiente.

Al «Escondite» parece estar jugando Red Eléctrica de España dando a entender que esa guerra no es la suya (bastante tiene con esquivar el apagón). Es verdad que las redes de distribución son las que conducen la electricidad hasta los usuarios finales, pero lo hacen desde la red de transporte, que es la que les da la capacidad inicial. Y ahí también hay síntomas de cansancio, que queda reflejado en la multitud de sus nodos en los que la capacidad se debe adjudicar ya mediante concurso administrativo porque no hay capacidad en los mismos para satisfacer todas las solicitudes y está constreñida por una rígida planificación a cinco años en la que es difícil introducir nuevas instalaciones que proporcionen capacidad adicional.

Esta falta de capacidad no ha sido una sorpresa para muchas empresas que ya han visto rechazadas peticiones de acceso. Y probablemente gran parte de solicitudes se deban a que, intuyendo esta carencia y teniendo por el desarrollo de sus proyectos, se hayan apresurado a solicitar la tan codiciada potencia, en una especie de «Juego del pañuelo» en el que gana el más rápido.

Esperemos que las decisiones que se tomen de ahora en adelante permitan un desarrollo más adecuado de la red eléctrica que el efectuado hasta ahora, que acompañen a los múltiples proyectos futuros (que no son una maldición, como alguno parece insinuar) e impidan que los mismos decaigan por falta de potencia.

Sería loable que pudiéramos establecer unas reglas con las que pudiéramos jugar al Monopoly y ganáranos todos.

Suscríbete para seguir leyendo