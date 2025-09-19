Septiembre: ¿Reinicio o repetición?

Septiembre siempre llega con esa doble cara de la moneda. Por un lado, nos trae la sensación de vuelta al cole (aunque ya no compremos cuadernos ni estemos buscando el estuche con más compartimentos de la papelería del barrio). Y por otro, nos recuerda que el año sigue corriendo y que, si no nos hemos subido al tren de nuestros propósitos de enero, quizá este sea el último andén disponible antes de que se acabe el año.

No en vano, para muchísima gente septiembre es el verdadero enero. El punto en el que se reinicia todo: la actividad empresarial, la agenda laboral, los correos acumulados, las rutinas familiares... y, con suerte, también los propósitos personales.

La pregunta es: ¿nos servirá este reinicio para construir algo nuevo o lo usaremos para repetir los mismos patrones que ya nos han hecho tropezar?

Todos conocemos esa sensación: la motivación inicial de septiembre (o de cualquier inicio) es tan poderosa como engañosa. Nos apuntamos a mil cosas, decimos que esta vez sí vamos a madrugar, que vamos a leer un libro al mes, que por fin vamos a dejar de contestar mails fuera de horario.

El problema es que el entusiasmo dura lo que un helado al sol. Cuando la rutina vuelve a apretar, la motivación se diluye. Y entonces descubrimos que no se trataba de «ganas», sino de hábitos sostenidos.

Aquí está la trampa: creemos que necesitamos más fuerza de voluntad, cuando en realidad lo que necesitamos es claridad.

• ¿Qué quiero realmente?

• ¿Por qué lo quiero?

• ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para lograrlo?

Otro error habitual: empezar septiembre con una lista interminable de objetivos. Como si la vida fuese un Excel en el que lo importante es llenar filas.

Nos olvidamos de que los hábitos necesitan foco.

Ya lo dice el refrán: «el que mucho abarca, poco aprieta». Y es verdad. No podemos con todo. Intentarlo solo conduce a la frustración.

Lo que sí podemos hacer es elegir con inteligencia: marcar pocos objetivos, pero significativos. Aquellos que realmente nos acerquen a la persona que queremos ser, y no solo a la que creemos que «deberíamos ser» porque todos los demás en LinkedIn dicen que se levantan a las 5:00 am a meditar.

Al final, septiembre es como un espejo que nos devuelve una pregunta incómoda: ¿qué voy a hacer diferente esta vez para no repetir la historia?

Porque todos sabemos que los cambios reales no nacen de las promesas, sino de la persistencia. Y esa persistencia solo aparece cuando los motivos que nos impulsan son más fuertes que las excusas que nos frenan.

El mundo no necesita que todos hagamos más, más rápido, más intenso. Necesita que hagamos lo que de verdad importa, y que lo hagamos con constancia.

Septiembre puede ser un mes de nuevas oportunidades o de repetir viejas rutinas. Dependerá de algo tan simple (y tan complejo) como nuestra capacidad de elegir con claridad, priorizar con valentía y renunciar con coherencia.

Así que la verdadera reflexión es:

• ¿Qué voy a dejar de hacer para abrir espacio a lo que sí quiero construir?

• ¿Voy a ser el de siempre o el que esta vez decide persistir?

• ¿Estoy dispuesto a perder la comodidad de lo conocido para ganar el poder de lo nuevo?

Porque, al final, no se trata de cuántas veces empezamos, sino de cuántas veces decidimos continuar.

Septiembre no es un nuevo comienzo, es un recordatorio. Un apunte de que el cambio no vive en la motivación inicial, sino en la constancia que le damos cada día.

