Cinismo político

La crisis palestina ha puesto de manifiesto el cinismo de la comunidad internacional, incapaz de detener la masacre y de ofrecer alternativas a la dramática situación de ese casi millón de seres humanos que vaga entre ruinas y arenales sin comida, medicinas ni agua, con la desolación, la desesperación y la muerte como únicas compañeras.

España, cierto es, ha levantado la voz y liderado una línea crítica que otros países han seguido. Pero ni el nuestro ni los demás han ideado o propuesto un plan de acción para salvar la vida y ofrecer un futuro a esas decenas de miles de palestinos que se están viendo obligados a abandonar su tierra. Dejándola, además, sembrada de cadáveres familiares, arruinados bienes y recuerdos que les torturarán.

Porque, ¿a cuántos refugiados está dispuesto a acoger el Gobierno español? ¿Hay sitio para algunos en la península ibérica y archipiélagos o ya se encuentran dichos territorios saturados de emigrantes sin papeles, no quieren ya sus autoridades recibir nuevas remesas de seres humanos sin lugar a dónde ir y ninguno al que regresar? Si tan humanitarios somos, si tan en contra del genocidio estamos, ¿por qué no hacemos algo más, amén de reconocer un estado palestino inviable en las actuales circunstancias y de pedir informes sobre los contratos de armamento que inmemorialmente nos viene uniendo a Israel, a Estados Unidos y sus aliados?

Tal postureo, que a menudo bordea el cinismo, y casi siempre la hipocresía, es particularmente grosero en nuestra postura con respecto a Rusia. España, a través de sus principales empresas energéticas, viene comprando a Putin cantidades fabulosas de su codiciado gas, y enviando a Moscú michos miles de millones de euros al año. Divisas que capitaliza al gobierno ruso, aportándole nosotros munición financiera para seguir fabricando esa otra que hace saltar en pedazos las defensas y los edificios ucranianos, llenos de inocentes civiles.

Por un lado, «sancionamos» a rusos y judíos, los llamamos criminales de guerra, fascistas, genocidas denunciables a la Corte Internacional. Por otro, les compramos combustible y cañones.

¿Doblez, mezquindad, posibilismo...? ¡Nada de eso!, me dirán quienes así juegan. ¡Se llama política!

