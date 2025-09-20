Estaregui, brisa y brizna de cine

Tras el vendaval Amenábar de hace dos días, es momento de recuperar nuestro cierzo, y con él la buena brisa de uno de nuestro directores más comprometidos con el llamado séptimo arte, el cineasta zaragozano Ignacio Estaregui, que está de actualidad y enhorabuena por partida doble. Por un lado, por su reciente e intenso largometraje Rider que ya se encuentra disponible para disfrutar en Prime Video. Y por otro, por su genial y precioso documental Melchor que inicia su recorrido por festivales. Dos trabajos que ahondan en las constantes de su filmografía, caracterizada por la audacia narrativa, la convicción cinematográfica y la exploración constante.

Lo primero que sorprende en Rider es la gozosa radicalidad de su apuesta formal. Estaregui se arriesga con una grabación por la Zaragoza oscura llena de retos técnicos, escenario y metáfora del viaje emocional de su protagonista, una brillante Mariela Martínez Campos. Él mismo lo recuerda: «el principal reto fue el hecho de ser un rodaje itinerante y nocturno, lo que dificultaba lo que ya de por sí está lleno de contratiempos». En ese territorio de lo inestable, nuestra rider mantiene una poderosa interpretación sostenida en planos largos, donde cada matiz debía trabajarse tras terminar la toma.

Y es que concibe el paisaje urbano como un personaje más: «quería que el espectador, al ver la película en su casa, sintiera reflejada su propia ciudad en la historia». Esa universalización de lo urbano es, en el fondo, un reflejo de su mirada: Zaragoza como espejo de un tránsito vital, que comienza en un entorno moderno, casi luminoso, y se degrada hasta volverse negro y laberíntico, acompañando la caída de la protagonista. La ciudad sombría se retuerce sobre sí misma, en metáfora de las trampas de la vida contemporánea.

No es casual que insista en que su formación no viene de la academia sino del hacer. «No estudié cine, y siempre he dicho que mi escuela ha sido la del ensayo-error», señala. Esa declaración revela su ética del trabajo, la de una carrera que se ha movido entre largometrajes, cortometrajes, videoclips y publicidad. Para él, el audiovisual no es un territorio parcelado, sino un vasto campo de creación en el que experimentar historias y formatos. Esa condición de «todoterreno», como se define, lo acerca a una tradición de cineastas que no renuncian a lo híbrido en latidos y géneros.

Antes que Miau, su trayectoria encontró su punto de inflexión con Justi&Cia, aquella comedia coral con Álex Angulo que acabó siendo nominada a los Feroz. Años después, el propio Estaregui lo reconoce, modo Herzog: «creo que Justi&Cia seguirá siendo el mayor hito en mi carrera. Levantar una película como ésa, en esas circunstancias tan concretas, creo que tuvo mucho mérito». Toda una demostración de que se podía hacer cine desde Aragón, un gesto que inspiró a compañeros y compañeras, y abrió camino a nuevas generaciones.

Ahora con Melchor, se adentra en un terreno mucho más íntimo, pues nace de la necesidad personal: «Este proyecto nace con el propósito de preservar la memoria de nuestra familia y dejar un legado para que mi hija y mis nietos puedan tener presente en el futuro la figura de mi padre», confiesa. Su vitalidad y capacidad para narrar fue marcando el rumbo de la película. «En la primera entrevista que hicimos nos dijo tantas cosas que, a raíz de escucharle, se fue definiendo lo que queríamos contar y en qué momento del documental queríamos hacerlo». Una obra tan bella como humana que trasciende lo privado para acariciar lo universal.

Resulta significativo que, pese a su importante prestigio, Estaregui mantenga una actitud más que humilde frente al reconocimiento público. Cuando se le plantea la ausencia de su nombre en el pregón de las próximas Fiestas del Pilar, responde con naturalidad: «me siento bien representado». Lejos de reclamar protagonismo, reivindica la genealogía de un cine aragonés que, desde Miguel Ángel Lamata hasta hoy, se abre paso en un panorama muchas veces olvidado. «Lamata es el pionero del nuevo cine aragonés, así que no tengo dudas de que tendrá semejante honor en un futuro no muy lejano». Y es que puestos a celebrar más allá de Goyas, claramente a mí me faltan estos dos ases en nuestra baraja de cine y fiestas.

En definitiva, Estaregui representa a una generación de cineastas que no esperan las condiciones ideales para ponerse a rodar, sino que se lanzan a hacer cine desde la pasión y el oficio. Rider demuestra que se puede construir un relato potentísimo, con recursos limitados pero con grandes ideas visuales; y Melchor confirma que lo íntimo y personal, si se comparte con verdad, adquiere una maravillosa y transformadora dimensión colectiva. Estaregui, un cineasta necesario y de los nuestros, que nos recuerda cómo el audiovisual puede ser todavía un acto de fe en las historias y en su capacidad de conmovernos, una brizna cinematográfica de muchos frutos por la que brindar.

