Filmografía secreta

Cuando un mito como Robert Redford abandona el edificio, muchas de sus películas nos vienen a la cabeza en tropel. Y nos apetece, como homenaje póstumo, volver a ver algunas de ellas. Aquí va mi posible lista. Dos hombres y un destino: un aplauso a la persona que por estos lares decidió cambiar el título original Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si el título es bueno, la película será buena. Aquí se cumple sobradamente. Newman y él juntos son pura magia. Por cierto, su personaje daría nombre al Festival de Cine de Sundance que fundó en Utah para apoyar a directores independientes, un escaparate para nuevas voces y talentos.

El golpe: de nuevo junto a Paul Newman y de nuevo dirigidos por George Roy Hill. La apuesta vuelve a triunfar. Recuerdo que la vi por vez primera en el cine Fleta, cuando se estilaba lo de reestrenar clásicos en los cines. Un peliculón donde todo funciona a la perfección. Las aventuras de Jeremiah Johnson: uno de los personajes más queridos por el propio Bob, defensor a ultranza del medioambiente y de los pueblos indígenas, y una de sus muchas colaboraciones con Sidney Pollack, director que le dio grandes papeles. Todos los hombres del presidente: la gran película sobre el periodismo de denuncia e investigación. La dupla con Dustin Hoffman es memorable.

Memorias de África: clásico ideal para echar una buena siesta con la mejor banda sonora posible. Meryl Streep brilla, y su cabello también. El gran Gatsby: gran adaptación de la novela de Francis Scott Fitzgerald. Un diamante al rojo vivo: gran adaptación de la novela de Donald Westlake. Un puente lejano: una de las mejores películas bélicas de la historia. Su gran frase «¿Qué esperabais? ¿Destructores?» la he repetido durante años.

Los fisgones: una de mis películas favoritas, la he visto infinidad de veces. Una joyita dirigida por Phil Alden Robinson con un reparto en estado de gracia. Quiz Show: de sus películas como director, todas muy recomendables, la que más me gusta. Me encanta cuando dice John Turturro: «¿quieres que te adoren? Pues vete a la India y muge». The Old Man & the Gun: su último papel protagónico (sin embargo, su última aparición fue en Avengers: Endgame), un ladrón de bancos de guante blanco (que le encaja como un guante), un digno y crepuscular final para toda una leyenda del cine.

