La Peña Oroel tiene un valor natural indudable y un significado cultural, vinculado a ese valor, no a otras cosas, muy fuerte y bien claro. No voy a entrar por tanto en ello, si no es necesario. Pero me pregunto constantemente, aquí y allá, por qué ocurre, una y otra vez, que esos valores y significados se ignoran por quienes tendrían la obligación de cuidarlos y son sustituidos por actuaciones torpes que los dañan. Es el caso del proyecto actualmente en debate de Oroel Park (así, en inglés), que pretende montar una atracción disparatada en la falda de la peña, en el mirador del llamado Parador de Oroel, con el mismo estilo de otras desafortunadas actuaciones en el Pirineo que transforman el mismo sentido de lo que es realmente valioso, es decir, volviendo artificial un lugar destacado por su carácter natural.

Me pregunto, pues, a qué puede deberse esa perspectiva repetida y, en mi criterio, perjudicial. En primer lugar, tengo la experiencia de que suele proceder de una estima del terreno en determinados sectores sólo cuando es inmediatamente productivo, desestimando en consecuencia lo que les parece improductivo. De modo que todo se juzga y usa sólo en función de su rentabilidad. A ello se acompaña una carencia de percepción de los valores intrínsecos, naturales y culturales del terreno en cuestión. Si la rentabilidad es turística, ese será su destino, incluso enmascarándolo con apariencias artificiales de vida silvestre. Como el mal gusto de tales proyectos es habitual, la experiencia avisa de que cada vez que surge una iniciativa de este tipo hay que echarse a temblar. Pero, tolerantes, también debemos concederles la oportunidad de mostrar su plan. Una vez visto, nos pronunciamos.

Un terreno natural no es, sin embargo, un espacio abandonado que se busca poner en rentabilidad. Es un espacio no sólo valioso, sino necesario. No distinguir lo valioso, que es el lugar como tal con su mayor espontaneidad posible, sin necesidad de añadirle nada ni desfigurarlo con artilugios, lleva a la sustitución de tal terreno por otra cosa, en este caso un tinglado turístico. ¿Habría, pues, que persuadir a quienes usan el poder territorial que el valor de Oroel es el mismo Oroel? No sé si se dejarán.

No es el mero soporte de una nueva explotación inadecuada ni de un parque urbano mal ubicado y peor concebido ni de una postiza implantación artificial donde dicen que «no hay nada». Claro que lo hay: la magnífica Peña y su bosque de umbría por sí mismos, la naturaleza y el paisaje sin retoques. Esos son el rotundo valor y el profundo significado del lugar. Dejemos, pues, la Peña Oroel como está. Cuidémosla. No la retoquéis, por favor. No la hagáis urbana, no la llevéis a perder su gran calidad, que no reside sino en su propia y formidable entidad natural.

