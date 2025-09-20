Sharjah: La biblioteca digital del siglo XXI

Lamentablemente, la actualidad obliga a los medios de comunicación a emitir las imágenes más desgarradoras del mundo árabe representado por palestinos (mujeres, adultos y niños, gazatíes sobre todo) que están sufriendo el genocidio más espantoso de este siglo. Igual de lamentable es el hecho de que habitualmente la imagen que la opinión pública internacional tiene de los ciudadanos árabe-parlantes es poco refinada o culta, olvidando que ellos han sido históricamente una de las fuentes del saber mundial, tanto en matemáticas, astronomía, medicina, botánica, poesía, etc.

La imagen más dramática de Gaza contrasta con la imagen de Sharjah y concretamente con su biblioteca. No es casual que la Unesco la declarara como la capital mundial del libro (Unesco World Book Capital) en 2019.

Tampoco es casualidad que la Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF) sea el evento literario anual indiscutiblemente más importante del mundo árabe y un referente para las ferias internacionales del libro no árabe, también. La edición de 2025 se realizará del 5 al 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Sharjah. La feria está organizada por la Autoridad del Libro de Sharjah (SBA), gratuita para todos los visitantes.

El proyecto de la biblioteca diseñado por Foster y Asociados se sitúa junto a la carretera del Aeropuerto Internacional de Sharjah, a diez kilómetros del centro de la ciudad de Sarja. Dado que no hay construcciones a su alrededor, el edificio se ve como un coloso arquitectónico a base de elementos translúcidos y ligeros, cuya gran cubierta parece flotar por encima de la estructura, con un voladizo de 15 metros.

El complejo consta además de un Jardín de la Sabiduría que cuenta con especies vegetales autóctonas y una fuente de agua, inserta en un diseño geométrico. Además, contiene El Rollo (The Scroll) una escultura monumental diseñada por el arquitecto Gerry Judah como interpretación contemporánea de los antiguos pergaminos árabes, una espiral que se eleva hacia el cielo y que representa el poder de los libros para unir a las personas, objetivo central de la Casa de la Sabiduría (House of Wisdom) y de la iniciativa de la Unesco citada anteriormente.

La escultura mide 36 metros y los giros de su espiral no se tocan a pesar de que en muchos casos no hay más de 150 milímetros entre ellos. Su estructura es tan ligera como resistente a los vientos del desierto, lo que se logró mediante una técnica de construcción monocasco desarrollada por los ingenieros de Diales. De hecho, existe un gran contraste entre las líneas minimalistas de la Casa de la Sabiduría y el monumento de líneas curvas.

El edificio tiene tres grandes plantas, la baja consta de grandes espacios para exposiciones, cafetería, una zona educativa infantil, el archivo y una sala de lectura. La parte central de la cubierta apoya sobre cuatro núcleos que encierran las áreas de servicio, lo que genera grandes superficies sin columnas. Los dos núcleos más cercanos a la entrada contienen grandes escaleras escultóricas que conducen a los usuarios hacia el entrepiso. La planta superior alberga una serie de espacios suspendidos sobre el patio central: salas de reuniones, zonas para exposiciones, salones de lectura, una sala de oración y una zona exclusiva para mujeres. El edificio mantiene la conexión entre el exterior y el interior, mediante grandes superficies vidriadas.

La lectura y el estudio en ella no son un trabajo sino un placer. Obviamente, se pueden consultar los libros en papel de la biblioteca, como en cualquier biblioteca convencional del mundo, pero en mi opinión, lo más importante es el hecho de que las salas de lectura cuentan con una impresora automatizada que imprime y encuaderna el libro en diez minutos. Con este servicio, no es necesario tener más que un solo ejemplar en papel disponible en la sala, mientras que el usuario puede disponer de su libro impreso en unos minutos.

Puedo asegurar que las bibliotecas de nuestro entorno están muy lejos de ofrecer esos servicios que ya eran una realidad desde 2019 en el emirato árabe de Sharjah. No quiero imaginarme las condiciones de las bibliotecas en Palestina, si es que ha quedado alguna en pie.

