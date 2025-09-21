Bruil apuesta por la dignidad

Cientos de personas se manifestaron el pasado jueves para exigir "dignidad" para los sintecho del parque Bruil. / Josema Molina

Una de las noticias destacadas esta semana ha tenido a los sintecho que duermen en el parque Bruil de Zaragoza como protagonistas en el enésimo ejemplo de cómo las administraciones pelean en los despachos sobre cuestiones que en la calle están mucho más claras. Desde agosto en esta zona verde de la ciudad se están viendo a personas, siempre demasiadas, pasar la noche al raso a la espera de una solución vital que nadie les da.

La razón de la disputa, esta vez, está en quién es el competente para dársela, como si ninguna de las partes en conflicto tuviera recursos de sobra para atender la urgencia. Y no solo eso, con más tiempo para buscar motivos que les aleja del problema que para sondear todas las posibilidades que tienen al alcance de su mano para procurarles un techo hasta que haya una solución definitiva. Pero no es útil entrar a dirimir quién tiene más razón en este pulso inservible, ya hemos visto demasiadas emergencias en los últimos meses en las que los gobiernos se echan las víctimas a la cara y rehuyen su responsabilidad. Lo importante, parece ser, es ganarse el relato en la opinión pública, tener la razón en la calle y cargar contra la institución que siempre gobierna otro partido político.

Pero esa trinchera, para quienes la quieran cavar. En esta ocasión me quedo con la respuesta vecinal. Ese entorno del Parque Bruil no ha empezado anteayer con esta queja, su problema comenzó hace mucho tiempo y advirtieron lo inevitable. Pero es más relevante el viraje que han dado en sus mensajes. Porque empezó todo hablando de inseguridad ciudadana, peligro latente por tener a tantas personas durmiendo en el parque o deambulando por sus calles más próximas. Incluso se les llegó a señalar indirectamente como responsables del incendio que sobresaltó a todos en el bloque siniestrado de la calle Taboada, que por cierto nadie de la investigación ha determinado que fuera causado por ellos, pero algunos lo siguen pensando incluso sin pruebas incontestables.

Su preocupación, la mostrada por cientos de personas el pasado jueves por el centro de Zaragoza, ahora es por la necesidad de dar una respuesta digna al sinhogarismo, a un colectivo de personas que, vengan de donde vengan y sean cuales sean los motivos que les han llevado a dormir al raso, necesitan una solución. Una respuesta que no puede esperar y en la que todos tienen parte de responsabilidad. Y esta no llegará con cartas incendiarias cruzando la plaza del Pilar, sino forzando una acción coordinada. Como se debería dar a todas las emergencias y no solo cuando la opinión pública les señale.