La energía pone en jaque a Aragón

Un parque eólico en Fuendetodos, el segundo municipio con más capacidad eólica de Aragón, que tiene 145 habitantes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El paso del tiempo es la mejor prueba para comprobar si las decisiones adoptadas, tanto en la vida, como en la política y los negocios, han sido las correctas. Pero entonces, cuando se ven las cosas con perspectiva, ya no hay margen de maniobra. La delgada línea que separa el éxito del fracaso es tan frágil que, en muchas ocasiones, depende de haber tomado una decisión a tiempo, de haber sido (o no) fiel a uno mismo y de haber tenido una pizca de suerte. Todos estos vectores también influyen en el desarrollo de territorios como Aragón, que ha vivido en los últimos años una etapa dorada en lo económico y en lo político gracias al dinamismo de su tejido industrial y a una estabilidad que le han proporcionado credenciales suficientes como para estar en el radar de empresas e inversores.

Aragón ha elevado su reputación fuera de las fronteras de una comunidad que, sin embargo, se encuentra en una encrucijada de la que dependerá su ser o no ser. Y uno de los factores que condicionarán su desempeño durante los próximos años es su capacidad para anticiparse. El Ejecutivo autonómico tiene ante sí uno de los desafíos: tener la energía suficiente como para abastecer todos los proyectos que tiene en cartera y que suman más de 55.000 millones de euros en inversión. Por ello, la reunión que mantendrán mañana la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el secretario de Estado de Energía, Jon Groizard, y representantes de Red Eléctrica puede considerarse clave para que la comunidad sea capaz de jugar sus cartas y acceder a toda la potencia energética que necesita, que es mucha. De ello depende el desarrollo de algunos centros de los centros de datos anunciados, pero sobre todo su capacidad para atraer nuevas iniciativas.

La eclosión del sector tecnológico y la apuesta decidida de las instituciones por impulsar las nuevas tecnologías en la comunidad hacen imprescindible contar con la infraestructura energética que aumente la competitividad de las empresas y permita planificar a medio y corto plazo. No obstante, este no será el único sector que se verá implicado en la revolución que afronta Aragón. La llegada de la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis a Figueruelas y el aterrizaje de Leapmotor son solo la punta de lanza de la transformación que va a sufrir la automoción en los próximos años y que pueden situar a la comunidad como el gran ‘hub’ del motor del sur de Europa.

La tecnología y la automoción son solo dos ejemplos del cambio de paradigma económico que puede sufrir Aragón en los próximos años, aunque para ello necesitará alimentarse de energía. De ahí que el encuentro que celebrará mañana la DGA, el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica adquiera una relevancia superlativa. Además, se produce justo después de que el Gobierno central anunciara una inversión de 13.600 millones en las redes de transporte de electricidad hasta el año 2030. La situación es urgente para territorios como Aragón, donde el colapso de la red alcanza el 96% (la segunda más saturada de España), según la patronal que agrupa a Endesa, Iberdrola o EDP. Por tanto, o se actúa de manera inminente o el crecimiento de la comunidad se verá limitado.

En esta ecuación, Aragón no está sola, ya que compite por la energía con comunidades como Cataluña, País Vasco y Castilla La Mancha y Madrid, entre otras. Y ahí entra el factor económico y de desarrollo, pero también el político en un escenario en el que el gobierno de Sánchez se ve obligado a satisfacer los deseos de Illa y Pradales si quiere mantenerse en Moncloa hasta 2027. Ni Cataluña ni el País Vasco van a regalar nada en una disputa en la que se juega el desarrollo de sus territorios. Por lo pronto, el ministerio de Sara Aagesen asignará a Pradales un 80% de la potencia eléctrica solicitada para llevar a cabo sus proyectos, mientras que el Gobierno catalán tiene asegurada la conexión para la petroquímica de Tarragona y las desalinizadoras de Tordera y Foix. ¿Será suficiente?

Aragón debería tener acceso a la parte del pastel que necesita por varias razones. La primera, por la capacidad de anticipación demostrada en los últimos años, una estrategia basada en la coherencia y el trabajo de los Ejecutivos de Lambán y de Azcón. La segunda, porque la comunidad ha de poder acceder a los recursos en igualdad de condiciones que otros territorios. Y la tercera, porque esa energía contribuirá al desarrollo del conjunto de España. Todo lo demás sería un agravio.