Europa frente a la inmigración

En la perspectiva de la Unión Europea, un solo concepto podría ser suficiente para definir los problemas que suscita la inmigración. Y es que abarca la palabra solidaridad. Solidaridad con las personas que están sometidas a los peligros que representa cruzar el mar, previo pago de cuantiosas sumas de dinero; solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del país de origen de los inmigrantes y de nuestros países receptores, pues prestan servicios igualmente arduos y peligrosos; y solidaridad con las personas honradas que ayudan a los inmigrantes a cumplir el designio inmemorable de llegar a diversas tierras prometidas.

El concepto solidaridad debería abarcar una serie de medidas que, sin embargo, no siempre se cumplen. Los países miembros de la Unión Europea deberían repartirse solidariamente los inmigrantes que, tras una aventura verdaderamente épica, han logrado llegar a su destino. La verdad es más triste y no debe sorprendernos, pues resulta explicable que quienes no son capaces de ejercer la solidaridad dentro de su propio país como en el caso de la acogida de menores, puedan ejercerla en el marco más amplio y riguroso de la Unión Europea. Con todo, es un hecho constatable que los problemas que se derivan de la inmigración no tienen respuesta fuera de ese ámbito. Son problemas difíciles de resolver en el marco europeo, pero imposibles, por inabarcables fuera de ese marco.

Los fenómenos de dominación del acomodado norte sobre el sur van creciendo de manera exponencial y constante hasta el punto de constituir la principal causa de la llegada de extranjeros a las metrópolis. Actualmente, los países del sur exportan más que materias primas y capitales , mano de obra barata. En realidad, y frente a lo que se suele creer, el sur está financiando al norte, pero el flujo de capitales no se produce de norte a sur a consecuencia del sistema comercial y de la deuda externa.

Pese a tales consideraciones, lo cierto es que los extranjeros son con frecuencia objeto del debate político pero, rara vez, son sujetos activos del mismo. Su escasa o nula participación en el debate es la expresión más evidente de la dominación que se ejerce sobre ellos. La inversión de ese fenómeno permitiría, al menos, comprender el porqué del estado actual de la cuestión. Los flujos migratorios son inevitables y, por lo tanto, es un error de base pretender impedirlos o, meramente, limitarlos. Otros factores serían necesarios para afrontar en serio los temas que suscita este fenómeno imparable. Me refiero a reformas estructurales tales como cambios profundos del sistema financiero internacional, eliminación de las barreras proteccionistas (justo lo contrario a lo pretendido por el presidente de USA) o establecer un sistema que resuelva de manera radical el problema de la deuda externa.

Tales reformas son tenidas por utópicas, pero creo que sólo el pensamiento utópico es el único realmente creativo y, al propio tiempo, el único realista para abordar las crisis financieras y económicas que hoy nos perturban. Todavía estaríamos a tiempo de acometerlo.

Desgraciadamente, no parece que las cosas discurran en ese sentido pues, hoy por hoy, no existe una verdadera política común en materia de inmigración y extranjería. La «gobernanza» en estas materias se ha dejado en manos de los Estados miembros de la Unión, lo que limita seriamente la eficacia de tales políticas. Todas las decisiones estratégicas en esta materia quedan subordinadas a los criterios no siempre homogéneos de todos y cada uno de los socios europeos o internacionales.

Alguna fuerza política debería asumir, en sus respectivos ámbitos de poder, las responsabilidades a la hora de fijar o establecer las reglas comunes básicas con las que propiciar la creación de un verdadero «código de extranjería» que, desde luego, asuma el pleno respeto a los derechos constitucionales de cada ordenamiento jurídico. Serían normas aplicables a todos los países que se proclaman democráticos. En el caso de la Unión Europea, la evolución debe ser más rápida e intensa por existir ya experiencias conjuntas en esta materia. La prioridad es el combate de la inmigración ilegal, problema que se nos presenta como la cuestión más grave y más urgente, ya que está en el marco de las políticas generales y, con peso creciente, concretamente, en las de carácter electoral. La forma más eficaz de avanzar en ese proceso es constituir una entidad administrativa dotada de recursos suficientes y competencias exclusivas propias. En teoría, podría ser suficiente la creación de comisarías de fronteras dentro del gobierno común de la Unión Europea. Cuanto más amplia la autonomía de estas comisarías , mayor eficacia en la gestión. En todo caso, es obligado ordenar y gobernar la inmigración legal e ilegal pues de eso depende la solidaridad, el prestigio la estabilidad y el rigor de la Unión Europea, amén de frenar el crecimiento exponencial de las derechas más abruptas.

Suscríbete para seguir leyendo