La libertad está bien, pero censurar es mejor

En los últimos años, uno de los argumentos más poderosos de la derecha en Estados Unidos (y otros países) era la libertad de expresión. Una parte de la izquierda había renunciado a los principios liberales y defendía formas de supresión del discurso: la cancelación no existía y a la vez era una medida legítima. En las versiones más sofisticadas se criticaba la visión de Mill, se abandonaba la posición histórica de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y se reivindicaba a Marcuse y Foucault, y en las más estultas se replicaba que cómo se va a silenciar a nadie si precisamente alguien está hablando de eso: todavía lo dicen algunos, con cara de «jaque mate». Quizá esa parte de la izquierda no fuera tan mayoritaria, pero había conseguido amedrentar al resto. Mientras, políticos y activistas de derechas proclamaban la necesidad de que la gente pudiera decir lo que pensaba; practicaban la sátira y el gamberrismo. Como casi siempre, defender la libertad de expresión implicaba defender a personajes desagradables. A veces creaban categorías con anécdotas, pero eso no significaba que no existiera el problema. En su segundo discurso inaugural, Donald Trump prometió devolver «la libertad de expresión a Estados Unidos». Su vicepresidente, J. D. Vance, sermoneó a los europeos por restringir la libertad de palabra. Todo ese discurso se ha desmoronado. Había muchos indicios; pero se ha visto claramente con las reacciones al asesinato de Charles Kirk. La muerte de un hombre que creía en el debate con la gente que tenía opiniones distintas a las suyas se ha convertido en la oportunidad para suprimir la circulación de opiniones diferentes. A ver si ahora resulta que las palabras son violencia, cuando son las de mi adversario. Hay algo de simetría: los antiwoke alientan el uso de turbas para presionar a empresas a fin de que despidan a trabajadores por decir cosas que no les gustan. La idea de fondo es el derecho a no ser ofendido, un concepto que criticaban; incluso esgrimen la categoría del «discurso del odio», que no es un término legal en Estados Unidos. Pero en este caso hay algo más grave: el uso del poder del Estado para presionar a medios privados, como ha ocurrido con el presentador Jimmy Kimmel. Va acompañado de amenazas a otros medios. Es enternecedor ver cómo sufren por el despido de Kimmel quienes jamás vieron las campañas del presidente del Gobierno contra los pseudomedios, los insultos de Óscar Puente a periódicos y reporteros o campañas de ministerios que señalaban a presentadores, pero eso no le resta importancia. Esta forma de censura de la administración estadounidense no se envuelve en negaciones, disimulo o apelaciones gimoteantes a un bien común, como se hacía en el pasado, sino que se ejerce con chulería: los representantes públicos presumen de utilizar el poder del Estado siguiendo los métodos y la ética de la mafia.

