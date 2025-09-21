La movilidad en Zaragoza, mucho camino por hacer

Zaragoza ha vivido esta semana un más que discreto paseo por la Semana Europea de la Movilidad con actividades y debates interesantes sobre los retos de futuro de una ciudad que da la sensación constantemente de tener esta tarea como asignatura aún pendiente en muchos aspectos. Para empezar porque su única hoja de ruta vigente, el llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), impulsado por Zaragoza en Común antes de abandonar el gobierno municipal en 2019, parece haber quedado obsoleto con todos los avances que se han producido en los últimos seis años. Ni el uso de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP) son los que eran entonces, ni la implantación de vehículos eléctricos ha avanzado al ritmo que se esperaba, ni la bicicleta pública se ha repensado como ese documento lo dibujaba, aunque es cierto que ahora el nuevo Bizi sí llega a todos los barrios. Pero nada es definitivo, las políticas navegan según lo hace el mercado o, mejor dicho, la demanda, y el público en Zaragoza ha normalizado modos de desplazamiento que entonces eran polémicos, como los casi demonizados patinetes, y ha vuelto a reflotar otros como el autobús o el tranvía de la mano de la pandemia del covid y de los descuentos en el precio del billete que siguen subvencionando las administraciones. Y que nadie se atreve a retirar.

También es verdad que los zaragozanos echan en falta los mismos proyectos estratégicos de entonces, como ese ambicioso eje este-oeste de alta capacidad que los partidos de izquierda y de derecha nunca se ponen de acuerdo en abordar y, sobre todo, satisfacer. Conectar Delicias, o desde Valdefierro incluso, con Las Fuentes, San José y Torrero es prioridad, es la pieza que le falta a esa reestructuración inacabada que inició el socialista Juan Alberto Belloch apostando por el eje norte-sur del tranvía. Sin ese eje transversal, todas las piezas cojean en un puzle en el que nadie quiere arriesgar. Básicamente porque con él, muchas otras piezas están obligadas a cambiar. Por suerte, los técnicos del ayuntamiento lo tienen más claro desde hace tiempo, solo necesitan que se les escuche de verdad.

Pero la movilidad va más allá. Tampoco en 2019 había un Ibercaja Estadio ni se pensaba en la siniestralidad vial en las calles de la ciudad como un asunto de máxima prioridad a dar respuesta. Hay puntos problemáticos del tráfico que siguen sin resolverse. Tampoco entonces se pensaba en cómo rediseñar la nueva contrata del autobús urbano, que debe salir a licitación obligatoriamente este año, de más de mil millones de euros y para diez años, sobre la que el ayuntamiento nada ha dicho en esta Semana de la Movilidad. El contrato más importante y que debe servir además para introducir los cambios más relevantes en la red, está aparcado. Pero quizá lo más urgente es trazar un nuevo plan, que incorpore, por ejemplo, la tarea de cómo satisfacer la demanda que van a crear todas esas inversiones milmillonarias que están por aterrizar en el anillo exterior de Zaragoza, quizá el reto más importante de los próximos años. No se puede echar el freno en una materia que cambia a toda velocidad.

