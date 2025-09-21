Zaragoza, ciudad de la cultura de paz

España vive días de creciente tensión política y social, una crispación que amenaza con trasladarse a la calle y a nuestros espacios de convivencia. Es legítimo disentir, protestar y mostrar opiniones diversas, pero no lo es convertir cada plaza y cada fiesta en un campo de batalla ideológica. Zaragoza, la ciudad que somos, no puede reducirse a una pugna de banderas y gritos ofensivos. Digan lo que digan las voces políticas.

En 1999, la Unesco otorgó a Zaragoza el título de Ciudad Emblemática de la Cultura de la Paz por su compromiso con los derechos humanos, la no violencia y la convivencia. Este reconocimiento se apoyaba en una trayectoria sólida: ya en 1984 nació aquí el Seminario de Investigación por la Paz, referencia internacional en la resolución pacífica de conflictos. Hoy contamos además con la Casa de las Culturas y la Solidaridad, un espacio que acoge a miles de migrantes y solicitantes de asilo y que se ha convertido en símbolo de la hospitalidad zaragozana. Y no podemos olvidar la labor de plataformas como la FAS o la Red contra el Racismo y la Xenofobia, que día tras día refuerzan los valores de inclusión y desarrollo sostenible frente a la intolerancia.

Nos jugamos algo muy valioso: la convivencia diaria, la tranquilidad de salir a la calle sin miedo a que una protesta legítima acabe en insultos o en un enfrentamiento. Los zaragozanos sabemos bien que nuestras diferencias políticas no nos impiden compartir calles, mercados, bares o peñas. Sabemos reírnos juntos y debatir con firmeza, pero sin perder el respeto. Esa es la fuerza que distingue a esta ciudad, y no deberíamos permitir que la crispación nos robe lo que tanto cuesta construir.

Ese es el verdadero rostro de Zaragoza: una ciudad que sabe ejercer la libertad de expresión con responsabilidad. Lo vimos hace poco en la Vuelta Ciclista a España, que recorrió 23 kilómetros por nuestras calles. Hubo numerosas banderas de Palestina, hubo protestas legítimas, pero no se produjo la tensión vivida en Madrid ni se interrumpió la carrera, como ocurrió en otros lugares. Supimos expresarnos con firmeza, pero también con respeto.

En pocos días llegará el pregón del Pilar, y con él, un momento simbólico de nuestras fiestas. Unos querrán ondear la causa palestina; otros, expresar su rechazo al Gobierno de Sánchez. Y algunos, cuestiones diversas . Todas posturas caben en nuestra ciudad, pero lo que no cabe es el insulto ni la provocación. La discrepancia es necesaria en democracia; la agresión, verbal o física, nunca lo es.

Zaragoza tiene la oportunidad de demostrar otra vez que su identidad no se mide en gritos, sino en convivencia. Que la plaza del Pilar siga siendo un espacio de encuentro, no de división. Y que las fiestas vuelvan a brillar por lo que siempre han sido: el reflejo de una ciudad plural, orgullosa y capaz de celebrar la diversidad sin perder la concordia.

