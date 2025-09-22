El «amigo americano»

España siempre ha tenido una relación problemática con los Estados Unidos de América. Los borbones franco-españoles ayudaron a las trece colonias a independizarse del contrincante imperio británico, que nos devolvió la pelota cincuenta años después contribuyendo a la liberación de las nuestras. La emergente potencia norteamericana inició su imperio de ultramar a costa del decadente español, provocando el desastre de 1898. Fue el primer engaño de los gringos que nos devolvió de golpe a la realidad de un país empobrecido, sin azúcar cubano ni mantones de Manila, que ya no podía competir con las potencias coloniales europeas. Entre tanto nuestras antiguas colonias pasaban a ser el patio trasero de USA para mayor abundamiento de su comercio: «América para los americanos». Durante la segunda guerra mundial las tropas yanquis liberaron el oeste de Europa de la peste fascista y se esperaba que ese impulso afectará a las dictaduras de ese signo en España y Portugal, pero el pragmático y anticomunista presidente Truman prefirió mantener esos regímenes antidemocrátcos antes que arriesgarse a que volvieran los rojos. Así pues, la península Ibérica y Grecia debemos a «Amerrika» habernos mantenido en el fascismo durante décadas. Eso explica quizá el arraigado antiamericanismo en nuestro país. Por entonces Franco, en su afán por congratularse con el dueño de Occidente, llegó a censurar de efluvios totalitarios su guion del panfleto Raza (J. L. Sáenz de Heredia, 1942) y le entregó estratégicas bases a Eisenhower a cambio de leche en polvo, barcos obsoletos y, lo verdaderamente importante, su blanqueo en la ONU y otros foros internacionales. Bastantes años después, entrada la década de 1970, EEUU decidió que el Caudillo era una rémora y había que buscar una alternativa afín a sus intereses ante el crecimiento de la izquierda. Hay indicios de que la CIA pudiera ayudar al «vuelo liberador» de Carrero Blanco y luego Washington respaldaría la alternativa de una monarquía democrática constitucional. Así se frenaría el eurocomunismo - lo habían ensayado en Italia apoyando a la DC- con el inestimable apoyo del trilero Suárez y luego de un Felipe González vitaminado por los fondos de la socialdemocracia alemana. España siempre ha sido un buen discípulo del maestro yanqui que ahora está perdiendo las formas con Trump. ¿Podrá Pedro Sánchez mantener el pulso frente a este Tío Sam matón que mantiene a Europa genuflexa y a nuestra derecha babeándole?

