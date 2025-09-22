Una España de ciencia ficción

Entre las novelas distópicas y de ciencia ficción hay apenas leves diferencias que, sin embargo, las separan con claridad, casi como si fueran géneros distintos. En mi opinión, no habría que poner Un mundo feliz, de Huxley, o 1984, de Orwell, en el mismo cesto con Viaje a la luna, de Verne, o títulos de Asimov. Tal vez la diferencia fundamental estribe en que las distópicas aportan una metáfora o fábula a propósito de lo que pudiera encarnar el futuro; mientras que la ciencia ficción no ahonda tanto en la filosofía o en la evolución social y política como en las novedades técnicas y avances científicos, biotecnológicos, cibernéticos, robóticos...

Gijón 2085 (editorial Menoscuarto, Premio Novela-Ateneo Ciudad de Valladolid), de Rubén González Tuero, puede leerse en clave de distopía o de ciencia ficción; bajo cualquiera de ambas etiquetas estaríamos comprando una buena novela.

Que se centra en Gijón, como su título adelanta. Pero no en la capital asturiana que muchos conocemos, por la sencilla razón de que en 2085 ha cambiado. El Cantábrico fue incrementando su nivel a lo largo del siglo XXI y, al terminar la centuria, habrá anegado aquellas partes de la ciudad –playas, puertos, paseos marítimos– que rodeaban el distrito de Cimadevilla, separada del resto por mareas que la aíslan como un itsmo.

Tampoco los habitantes han perdurado en sus habilidades, siendo sustituidos o complementados por sofisticados ingenios fabriles y seres que comparten con los humanos tan solo la apariencia, pues su alma pertenece, no a los arcanos divinos, sino a fórmulas de inteligencia artificial. El propio país, España, habrá cambiado mucho desde que Leonor, la última reina, tuvo que abdicar, allá por 2050, y emprender camino del exilio.

Pero lo que no habrá variado será la congénita maldad del hombre, y de ahí que González Tuero hibride sus imaginativos pasajes con escenas de género negro, exigidas por una extraña muerte, con visos de crimen, que anima Gijón 2085 con una trama policial, manteniendo el pulso y la curiosidad del lector a través de un proceso de investigación que asimismo mostrará ingeniosas innovaciones con respecto a la criminología actual.

Una imaginativa y recomendable lectura.

